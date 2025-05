Hogy kerül az apáca a flaszterre? Múltban jártak a jelenben (galéria, videó)

Ismét a századforduló elegáns világába repítette vissza látogatóit a népszerű Boldog Békeidők Hévíze programsorozat, amelyet immár 13. alkalommal rendeztek meg. Most is rengeteg érdeklődőt vonzott a kosztümös felvonulás, amely pénteken délután indult a Városháza térről. A mintegy háromszáz résztvevő a Széchenyi és a Rákóczi utcán át jutott el a Festetics térre.

A Boldog Békeidők Hévíze rendezvényen majdnem 300 kosztümös vonult fel

Fotó: Mészáros Annarózsa

Boldog Békeidők Hévíze: kicsik és nagyok korhű ruhákban

A felvonulás korabeli hangulatát a Happy Dixieland Band Hévíz muzsikája alapozta meg, míg a Darida Táncszínház Gavallérok és Dámák formációja stílusos táncmozdulatokkal idézte meg a békeidők eleganciáját. A múlt közlekedési eszközei is felvonultak: a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Egyesület régi típusú biciklijeivel járult hozzá az időutazás élményéhez. A Happy Jazz Dance csoport lendületes koreográfiákat mutatott be, míg a guruló zongoránál Mr. Piano ült ezúttal is.

Dixie, flitter, napernyő és frakk - a pompás felvonulás minden évben vonzza a nézőket és a felvonulókat

Fotó: Mészáros Annarózsa

Folytatódnak a programok Hévízen

Május 3-án, szombaton gasztronómiai különlegességekkel és zenével folytatódik a hétvége – délelőtt 9 és 12 óra között a Hévízi Termelői Piacon rendezik a Zalai Ízek Napját, amelyen a térség jellegzetes finomságaival ismerkedhetnek meg a látogatók, majd 18 órától a horvátországi Poreč városából érkező Quintetto Recreativo lép fel a Festetics téren, 20 órától pedig a Cimbaliband és vendégei, Pribojszki Mátyás és Berkó Domonkos varázsolnak különleges zenei élményt a közönségnek. A programsorozat zárónapján, vasárnap is tartalmas estére számíthatunk – 18 órakor a Jazzy Pop Duó koncertje csendül fel a Festetics téren, majd 20 órától Falusi Mariann és zenekara lép színpadra, lezárva a színes forgatagot.