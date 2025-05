Szitává lőtt legendák – a betyárok romantikátlan világa

Tudták, hogy a fotográfia felfedezése több szálon is elindult, s szinte napra pontosan prezentálta mindkét felfedező a találmányát? Ha nem is ilyen nagy léptékű és történelmi kérdésben, de szűk pátriánkban, Zalában is szinte egyszerre jelent meg két írás - Vak Illés és Kőkes Pista betyárok életéről, tetteikről, halálukról és sírhantjukról. A két történet viszont markánsan más képet mutat: Bekő Tamás mélyreható, alapos levéltári kutatásai és dokumentumai állnak egyik oldalt, míg a saját írásom a népi romantikán, elbeszéléseken alapszik. Most ezen cikkben fűzzük össze miért is fontos mindkettő és miért is van az, hogy a pőre igazság nem tud teret nyerni a túlszínezett történeteken. Első körben azt gondoltam, hogy ‘Vége a betyár romantikának’ címet fogom adni ezen írásnak, de Tamás leintett: erre semmi szükség hiszen ennek sosem lesz vége!

Vak Illés és Kőkes Pista halálának idealizált ábrázolása

Forrás: Gyöngyösi Betyárcsárda

A betyárok romantikátlan világa

– A betyárvilág klasszikus korszaka a 19. századra tehető – kezdi Bekő Tamás, s bár már korábban is léteztek útonállók, az általunk jól ismert nevek – Sobri, Patkó, Savanyó Józsi – ebben az időszakban váltak ismertté. De amit ma róluk tudunk, azt a népi fantázia jelentősen kiszínezte.

A valóság azonban sokkal sötétebb: ezek az emberek többnyire köztörvényes bűnözők voltak. – Fosztogattak, kínoztak, gyilkoltak gyakran kegyelem nélkül – hangsúlyozza a kutató.

Illés Imre és társainak személyleírása a zalaszegvári rablás után

Forrás: MNL ZVL

A romantikus kép, amely a nép hősének mutatja be a betyárt, jórészt a pásztortársadalom világából nőtt ki. E történetek „bálványai” egyfajta ellenállás szimbólumává váltak azok számára, akik a vagyonos pap, a zsidó kereskedő, vagy a földbirtokos ellen érzett ellenszenvüket így fogalmazták meg. De ez nem jelent Robin Hood-i szerepet. Eddig egyetlen esetben találkoztam olyan korabeli forrással, amelyben a betyár azt vallotta, hogy amit rabolt elosztogatta a szegények közt – teszi hozzá Bekő Tamás.