Balatoni kincsek: négy varázslatos hely, amit idén nyáron látni kell!

Balatongyörökről számos magaslat felé elindulhatunk, például kiváló célpont a Bél Mátyás-kilátó

Fotó: Mészáros Annarózsa

Vonyarcvashegy – aktív kikapcsolódás és történelmi emlékek

Vonyarcvashegy a Balaton nyugati partjának egyik legkedveltebb üdülőhelye, ahol a természeti szépségek, a kulturális örökség és az aktív kikapcsolódás lehetőségei harmonikusan találkoznak. A település ikonikus látnivalója a Szent Mihály-dombon álló kápolna, amely nemcsak történelmi jelentőséggel bír, hanem lenyűgöző kilátást is nyújt a Balatonra. A legenda szerint a kápolnát halászok emeltették hálából, amiért megmenekültek egy balatoni vihar elől. A Bél Mátyás-kilátó is remek túrahelyszín, amely a dolomitos Garga-hegyen 221 méter magasságban áll. Az 1972-ben épült és 2013-ban teljesen felújított kilátóból a Balaton, valamint Vonyarcvashegy és környéke gyönyörű panorámája tárul a kiránduló elé. Az északi part hegyei és a Keszthelyi-hegység is jól látható innen. Az extrém sportok szerelmesei jó helyen járnak a vonyarci strandon, hiszen a wakeboard-pálya és más vízi eszközök bérlése a strand egész területén elérhető a nyári szezonban.

A legenda szerint a Szent Mihál-kápolnát halászok emeltették hálából

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyenesdiás – természet, kultúra és családi élmények

Gyenesdiás a Balaton északi partján, a Keszthelyi-hegység lábánál fekvő bájos település, amely gazdag természeti és kulturális látnivalóival ideális úti cél a pihenni és kirándulni vágyók számára. A természet szerelmeseinek a Nagymező kiváló kiindulópont, ahol kiépített pihenőhelyek és sportolási lehetőségek várják a látogatókat. Innen könnyedén elérhető a háromszintes Festetics-kilátó, amely hamarosan megújul, lenyűgöző panoráma nyílik a Keszthelyi-öbölre. A környéken számos túraútvonal és tanösvény található, mint például a Dolomit tanösvény, amely a helyi élővilág sokszínűségét mutatja be. Különleges természeti látnivaló a Vadlánlik barlang és a felhagyott kőbánya, amelyek misztikus hangulatukkal varázsolják el a kirándulókat. A családokat a Diási Játékstrand és a Gyenesi Lidóstrand várja, ahol a vízi élmények mellett játszóterek és sportpályák is rendelkezésre állnak. Az utóbbi strandnál nyárra megnyílik az Aquatika kilátódomb és kerékpáros pihenőhely is.