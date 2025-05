Ingyen fagyit osztanak a Balaton közepén – kompon dől el, kié a 2025-ös Balaton Fagyija

A balatongyöröki Promenád Kávéház cukrásza, a 2024-es Balaton Fagyija verseny győztese, Vadócz Jenő izgatottan várja a 2025-es Balaton Fagylaltja verseny eredményét, amely május 9-én, pénteken derül ki.

2024-ben a Balatoni mámor fantázianévre hallgató diós-boros-fügés fagylalt nyerte meg a Balaton Fagyija címet

Fotó: Mészáros Annarózsa

Fagylalt-kompon dől el melyik íz lesz a Balaton Fagyija

A Balaton Fagyija verseny idei legnagyobb attrakciója, hogy a zsűrizés rendhagyó helyszínen, a Tihany és Szántód között közlekedő kompon zajlik majd, május 9-én, délután 14 és 15 óra között. Ezen az egy órán át tartó különleges utazáson bárki, aki felszáll a „Fagylalt-kompra”, húszféle fagylaltot kóstolhat meg ingyen, majd szavazhat a kedvencére – így maga is részese lehet annak, hogy melyik íz nyeri el a 2025-ös Balaton Fagylaltja címet. A mozgó fagylaltbolt és a balatoni panoráma különleges élménnyé teszi a kóstolást, amely egyszerre gasztronómiai és turisztikai esemény. A Balatoni Turizmus Szövetség 2014 tavaszán rendezte meg először a Balaton Fagyija versenyt. 2024-ben a Balatoni mámor fantázianévre hallgató diós-boros-fügés fagylalt nyerte el a címet.

Holnap dől el, hogy idén melyik a kedvenc balatoni fagyi

Fotó: Mészáros Annarózsa

Vadócz Jenő: a minőségi fagylalt titka a tiszta ízek harmóniája

A Vadócz Jenő, a tehetséges fagylaltkészítő nemcsak ezen a megmérettetésen szerepel kiemelkedően, de bejutott az Országtortája verseny döntőjébe is, cukormentes kategóriában.

Jenő szerint a jó fagylalt alapja a kiváló minőségű alapanyag és a szakértelem. – A jó fagyi titka szerintem a minőségi alapanyagokban és a hozzáértésben rejlik. Ez egy hosszú tanulási folyamat, sok kísérletezéssel. És a végeredmény mindig egyedi, mert minden cukrász a saját ízlése szerint hangolja a recepteket – mesélte.

Kedvenc ízeiről is szívesen beszélt: – Nekem a pisztácia sorbet az egyik nagy kedvencem, de általában a gyümölcsös, vizes alapú sorbet-eket szeretem. Például a fekete teás sárgabarack is egy különleges kombináció, amit mi is készítünk.

Fotó: Mészáros Annarózsa

A trendekről szólva Jenő elmondta, hogy bár idén is tarolnak az extrém újdonságok, mint a Dubai csokoládé vagy a vattacukros ruby csoki fagylalt, ő inkább a letisztult ízek híve. – Én mindig is a tiszta ízekben hittem. Maximum három összetevőt használok egy fagylaltban – ennyi ízt képes még jól érzékelni az ember. A tavalyi Balaton Fagyija például dióból, fügéből és egy kis vörösborból állt. Egyszerű, mégis különleges, mert minden összetevő jól érvényesült.