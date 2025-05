Pompás élmények a megyehatár közelében (galéria)

Aki még nem járt a Jeliben, annak azért is érdemes tisztában lenni a kert szerkezetével, adottságaival, látnivalóival, mert egy nap alatt szinte bejárhatatlan. Nem csak az arborétum méretei óriásiak, a látvány maga is tengernyi, magával ragad egy-egy nagyobb virágzó bokor, s észre sem vesszük, úgy szalad az idő… Az ott dolgozók már reggel nyolc órától várják a látogatókat, s délután ötig nyitva tartanak, sőt, májusban, a rododendron-virágzás idején, egy-egy órával meg is hosszabbítják ezt.

Két szép, teljesen virágba borult bokor. Az arborétum csodákkal csábít

Fotó: Győrffy István

Az arborétum története

A varázslatos kertet Ambrózy-Migazzi István, a „virágos gróf” alapította. A főúri sarj gyermekéveit a Vas megyei Tana (ma Tanakajd) községben levő családi birtokon töltötte, itt szeretett bele a természetbe, s lett elismert botanikus, aki így vélekedett: „Mennyivel boldogabb a névtelenség, mint a rang és az istenverte társadalmi kötelezettségek. Ezért gondolom, hogy a rám maradt vagyonnak csak úgy adok értelmet, ha elvetem. Ha leszek a virágos gróf, a bolond." Hazája mellett a természet a kert és a növények szerelmese volt. Ő alapítja a malonyai és a jeli arborétumot. Talán élete fő műve ez utóbbi, ahol örök nyugalomra helyezték. Síremlékén ez olvasható: Semper vireo - vagyis: örökké zöldellek.

Kalandos múlt

Miután az első világháborút követően elvesztette a gyakran saját maga által gyűjtött magokból létrehozott, a mai Szlovákia területén lévő arborétumát, újabb helyszínt keresett, immár Magyarországon. Kám község határában, a „Jelihálás pusztán” 1922-ben látott neki ismét a növények telepítésének. A mai felsőkertben lévő öthektárnyi területen indította a munkát, s rendkívül nagy lelkesedéssel folytatta azt 1933-ban bekövetkezett haláláig.

Piros izzásban

Fotó: Győrffy István

A második világháború alatt és után az arborétumot a honos és a telepített növényekkel egyetemben csaknem teljesen magára hagyták, elhanyagolták, a tündérkert ezután lassú, szomorú haldoklásba kezdett. A grófi hagyatékból mindössze 15 fenyő és 19 lombhullató fás növényfajta maradt.

A fejlesztések folytatódtak

A második világháború után a park állami tulajdonba és erdészeti kezelésbe került, 1953-ban védetté nyilvánították a parki részt, illetve a Hét-forrás környékét. 1959-re 70 hektáros arborétummá fejlesztették a mai gazda, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. jogelődei. Több fenyő- és lombos fafajt, tömérdek örökzöld és lombhullató cserjét, száznál több fajta lágyszárú hagymás, hagymagumós, gyöktörzses növényt ültettek be. A Kaponyás-patak mentén tavakat alakítottak ki a kellően párás levegő biztosítására, sétautakat építettek, menedékházakat hoztak létre, padokat, jelölőtáblákat helyeztek ki. 2019-ben pedig megnyitották a népszerű lombkorona-ösvényt. amelyet az észak-amerikai tájövezetben lévő Óriások erdejében, fából és acélból építettek. Ez 10 méteres magasságban, a tűlevelűek koronáiban 130 méter hosszan kanyarog, s ismertető táblák segítségével nyújt betekintést a különféle fenyők és madarak életébe.