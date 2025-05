Hogy is volt?! Aranyeső a szép kis házra.... (galéria)

Az aranyeső magyar nevét aranysárga, lecsüngő fürtvirágzatáról kapta. A kertekbe a hosszú fürtű változatot ültetik, amelynek virágzata az 50 centit is meghaladja. Míg az aranyvessző két-három méter magas cserje, addig az aranyeső 6–8 méterre növő kisebb fa, amelyet parkokba díszfasornak is ültetnek. Fontos tudni, hogy az aranyeső fajok minden része, de különösen a termésük erősen mérgező alkaloidokat tartalmaz. Emberi fogyasztásra alkalmatlan, szerepel az OGYÉI tiltólistáján is.