Esik? Örüljön, legalább levegőhöz jut! Megmutatjuk, kinek gyógyír egy tartós esőzés

Hűvös, esős időre számíthatunk a következő napokban. Ami az egyik embernek bosszúság, attól a másik fellélegezhet, főleg, ha az allergia a problémája. Ez az időszak ugyanis az allergiásoknak kedvező lehet. Az esős időben tüneteik ugyanis jelentősen enyhülnek. Vagy mégsem?

Nos, valóban nem minden esetben igaz ez az állítás. Nézzük meg közelebbről, hogy is van ez?

A hűvös, csendes esős időszak kedvez az allergia tüneteivel küzdőknek.

Fotó: Antal Anita

Esik és hűvös van? Ennek örüljön, ha az allergia tüneteit produkálja!

A csendes esőzés az, ami valóban jót tesz az allergiásoknak. Az eső ugyanis kimossa a polleneket a levegőből, így a tünetek jelentősen enyhülhetnek. A levegő ilyenkor gyakorlatilag pollenmentes és ideális a kint tartózkodásra.

Ha azonban az égi áldás hirtelen, erős széllel, zápor, zivatar formájában érkezik, az egyáltalán nem segít az allergiában szenvedőnek. Viharok esetén a pollenszemcsék összetörnek, s ezek a kisebb részecskék a tüdő mélyebb részeire is eljuthatnak, asztmás rohamot váltva ki, illetve a nyálkahártya irritációja is jóval erősebb ilyenkor. Ugyanez a helyzet szeles időben is.

Záporok, zivatarok, erős szél tehát az allergiás ellensége, a csendes eső, vagy az ilyen idő utáni szabadban tartózkodás viszont nem erősíti a tüneteket, kifejezetten jót tesz!

Egyszerű módokon is enyhítheti az allergiás reakciót

Aki allergiás, a szabadban tartózkodás után sokat tehet a tünetek enyhítéséért. Így például, amint hazaér, érdemes ruhát váltani (lehetőleg ne a hálószobában vagy azon a helyen, ahol a legtöbbet tartózkodik).

Jót tesz

a hajmosás,

a zuhanyozás,

a gyakoribb ágyneműcsere,

lakástakarítás,

felmosás.

Sokat segíthet az orr átöblítése langyos, sóoldatos vízzel, ehhez speciális orr-irrigátort lehet már használni, a szemviszketés pedig az allergiásoknak kínált szemcsepp használatával is megelőzhető vagy enyhíthető. Aki sportol, az próbálja meg inkább a kora reggeli időpontokra tenni a kinti edzéseit, ezzel sok kellemetlenséget védhet ki. A túlzottan párás levegő azonban produkálhat asztmás rohamokat, így érdemes körültekintőnek lenni, mielőtt útra kel!