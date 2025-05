Ha ebbe az európai országba utazol nyaralni, bizonyos 50 eurós bankjeggyel nem tudsz majd fizetni

Sok francia utazik Spanyolországba, nemcsak nyaralni, hanem vásárolni is. A francia linternaute.com ennek kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy „a szomszédos ország leállítja bizonyos 50 eurós bankjegyek forgalomba hozatalát”, a sérült bankjegyek visszavonását célzó kampánya keretében. A leggyakrabban forgó címletből azokat, amelyek a romlás jeleit mutatják, hiába törvényes fizetőeszközök.

Az 50 eurós bankjegyek törvényes fizetőeszközök, csak a sérültek bevonásáról, illetve cseréjéről döntött a spanyol központi bank

50 eurós bankjegyek, a kopottak cserére érettek

Egy másik szabály vonatkozik majd azokra a bankjegyekre, amelyeket a készpénz-szállítási rendszerekbe épített biztonsági berendezések szennyeztek vagy megsérültek. Ezek a mechanizmusok lopás vagy hamisítás kísérlete esetén aktiválódnak, de a felszabadult anyagok, mint például tinták vagy ragasztók, használhatatlanná teszik a 10, 20, 100 eurós címletű bankjegyeket is. A spanyol központi bank azt javasolja, hogy a sérült 50 eurós bankjegyeket ne fogadják el az üzletekben és a magánszemélyek közötti fizetések során sem. A francia portál cikkéből nem derül ki, hogy a többi címletek cseréjére mikor kerül sor.

A francia nemzeti bank is becseréli a sérülteket

Franciaországban viszonylag hasonlóak a szabályok, de egy kicsit rugalmasabbak. A sérült, elszakadt vagy részben megégett bankjegyet új bankjegyre lehet cserélni a francia nemzeti bank fiókjaiban, és egyes ügynökségeknél. Minden darab bankjegyet ellenőrizni fognak, a pénzeszközök származásáról igazolást kell benyújtani, hívta fel a figyelmet a francia hírportál.

Az új 50 eurós bankjegy 2017-től van készpénzforgalomban

Hazánkban a napokban jelentek meg hírek arról, hogy kivonják a 2017 előtt kibocsátott 50 eurós bankjegyeket. Lapunk korábban megírta, hogy az euróbankjegyek első sorozatát 2002. január elsejével vezették be. Az euró már sokféle biztonsági elemmel ellátott második sorozatát 2013-tól vezették be fokozatosan 2019-ig. A francia tudósításban nem említik meg a 2017-es dátumot. Az új 50 eurós bankjegy egyébiránt 2017. április 4-től került az euróövezeti készpénzforgalomba. Az Európa Központi Bank honlapján az is olvasható, az első sorozat 50 eurós és más címletű euróbankjegyei korlátlan ideig megőrzik értéküket, forgalomban maradnak, amíg a készletek tartanak.