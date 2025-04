Palackba zárt diadal — mutatjuk a legjobb zalai borokat

Idén is szép sikereket hozott a Zalai Borvidék számára a borászok egyik legfontosabb szakmai megmérettetése, a Borvidéki Borverseny. A tavaly új életre hívott esemény nemcsak a kereskedelmi forgalomba szánt, hanem a termelői kategóriában nevezett tételek számára is lehetőséget adott a bemutatkozásra. Az eredmények azt mutatják: a zalai borok színvonala továbbra is figyelemre méltó.

Fotó: Angeli Zsolt

A Zalai Borvidék sikeres szereplése: 132 tétel, számos díj

A versenyen 132 mintát kóstolt és értékelt a szakértőkből, borászokból, HoReCa-szakemberekből és borszakírókból álló bírálóbizottság, amely összesen 1 nagyarany, 18 arany, 104 ezüst és 9 bronz minősítést ítélt oda. A tételek között 85 kereskedelmi és 47 termelői bor szerepelt, ami jól jelzi a helyi kis pincészetek aktivitását és fejlődését.

A termelői boroknak is kijár az elismerés

Tarsoly Róbert, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke külön hangsúlyozta: a verseny nemcsak a forgalmi kategóriás borok elismeréséről szól, hanem legalább annyira fontos szerepet kapnak benne a termelői, sokszor házi pincészetekből származó borok is. – Ezek az elismerések hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi szőlő- és borkultúra fennmaradjon, és tovább erősödjön a régióban – emelte ki.

Tarsoly Róbert, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke (b)

Fotó: Angeli Zsolt

Szakmai bírálat nemzetközi szabványok szerint

Az április 11-én, Zalakaroson megrendezett hivatalos bírálaton a borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet előírásai szerint, 100 pontos elektronikus rendszerben zajlott. Az ünnepélyes díjátadót a Karos Korzóban tartották, ahol a borászok, a bírálók és a város vezetői közösen ünnepelték a zalai borok újabb sikerét.

Egy nehéz évjárat sikerei

Fejérvári Gergő szakíró, a bírálóbizottság tagja kiemelte: a 2024-es évjárat szélsőséges időjárása komoly kihívások elé állította a borászokat, ám az eredmények egyértelműen mutatják, hogy Zalában a szakértelem és az alkalmazott technológia még a nehéz évjáratokat is képes felülírni. Külön öröm számára, hogy a borvidék a helyi fajták – mint például a Nektár, Pátria, Messiás, Turul és Cabrio – révén egyedi, karakteres tételekkel tudott kiemelkedni.