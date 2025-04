Beomlott a lába alatt a talaj: titkos alagút került elő!

Sokan úgy tudták helyben, hogy a kastélyt alagút kötötte össze a csicsói kápolnával. Az elmúlt napok esőzése után beszakadt egy ponton a föld alatti járat teteje, így a barlangászok felfedhették a titkos alagút rejtelmeit - írja a Teol.

Titkos alagút húzódik Hőgyész alatt, a véletlen műve, hogy rábukkantak a legendák övezte járatrendszerre

Véletlenül bukkantak a titkos alagútra

A hőgyészi polgármesteri hivatallal szemben áll egy fagyizó. A tulajdonosa, Semir Fetaj a hét végén kicsit dolgozni akart a megfakult cégtáblán, mikor hirtelen eltűnt az egyik lába a föld alatt. Első dolga volt értesíteni a település vezetőjét, és hamar kiderült, nem csupán egy mély gödörről van szó, hanem arról a sokak által tudott föld alatti folyosóról, mely körül számos legenda keringett. Igaz, ezek valóságtartalmában többen is kételkedtek a településen. Máté Szabolcs, a település polgármestere azt mondja, számtalan probléma volt a vízellátással az elmúlt években, amiben a Hőgyész alatt húzódó sok másik járatnak egész biztosan köze van. Az évek alatt előkerült pincék és járatok jelentős részét már betömedékelték, de hogy mennyi van még és mikor, milyen körülmények között kerülnek majd elő, azt nem lehet tudni.

Barlangászok ereszkednek le a titkos alagút mélyére Hőgyész központjában

Kutatók fedték fel a titkos alagút mélységeit

Haász József, a barlangász csapat vezetője sárosan és izzadtan került elő a föld mélyéről. Egész nap az üregeket járták és néhány becses kinccsel a zsebükben jöttek a felszínre. Lőszerek, vasdarabok és rejtélyes módon egy focilabda is előkerült a föld alól. – Most már egészen biztos, hogy ez a járat és a feltárt mellékfolyosók sem vezetnek sehova. Szó sincs a kastélyt és a templomot összekötő folyosóról. Sokkal inkább arról, hogy egy korábban elkészített, akár több száz éves vízelvezető rendszer része omlott most be, melynek egyes oldalágait lefalazták – tájékoztatott a helyszínen Haász József. Az viszont igaz – mondja –, hogy olyan monogramos téglákat fedeztünk fel az oldalfalakban, melyek az Apponyiak téglaüzemében készültek.

