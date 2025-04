Hogyan érkezik meg gyorsabban a Temu-ról rendelt csomag? — tippek és tudnivalók

A Temu egy online piactér, amelyet a kínai PDD Holdings (a Pinduoduo anyacége) indított, és főleg olcsó, Kínából érkező termékeket kínál. A platform 2022-ben robbant be az amerikai és európai piacokra, és azóta hatalmas népszerűségre tett szert az árérzékeny vásárlók körében, szinte már hobbi lett a Temu-csomag várása.

Milliónyi termék közül választhat mindenki a Temu csomagjába

Forrás: Getty Images

A Temu lényege, hogy közvetlenül a gyártóktól vagy nagykereskedőktől kínál termékeket, így árban gyakran lényegesen olcsóbb, mint a helyi webshopok vagy boltok.

A Temu előnyei, mit pakolhatunk a Temu csomagokba?

Nagyon kedvező árak

Hatalmas választék — divat, elektronika, lakberendezés, kiegészítők, játékok stb.

— divat, elektronika, lakberendezés, kiegészítők, játékok stb. Ingyenes szállítás meghatározott összeg felett

Akciók és kuponok minden rendeléshez

Vásárlói védelem — ha nem érkezik meg a csomag vagy hibás, visszatérítés jár.

A Temu hátrányai

Hosszabb szállítási idő — a legtöbb termék Kínából érkezik, így 7-20 napos várakozási idő a jellemző.

— a legtöbb termék Kínából érkezik, így 7-20 napos várakozási idő a jellemző. Változó minőség — mivel sokszor gyártói raktárból érkezik, nem minden termék felel meg a nyugati minőségi elvárásoknak.

— mivel sokszor gyártói raktárból érkezik, nem minden termék felel meg a nyugati minőségi elvárásoknak. Vám- és áfakockázat — bizonyos érték felett a csomag vámolható, ami pluszköltséget jelenthet.

— bizonyos érték felett a csomag vámolható, ami pluszköltséget jelenthet. Környezetterhelés — a távolról érkező, sokszor olcsó, egyszer használatos termékek ökológiai lábnyoma jelentős.

Applikáción keresztül lehet rendelni

Fotó: Bloomberg / Forrás: Getty Images

Újdonság: gyorsabb szállítás helyi raktárakból

A Temu az utóbbi időben nagyot lépett előre a szállítási sebesség terén. A cég ugyanis elindította a helyi raktárakból történő kiszállítási szolgáltatását, aminek köszönhetően már nem kell feltétlenül heteket várni egy-egy megrendelésre. Az olyan termékeknél, amelyek elérhetők ezekből a közeli raktárakból, a vásárlók a termékoldalon találkozhatnak a „helyi termék” vagy „Quickship” megjelöléssel.

Ezeket az árukat európai raktárakból szállítják, aminek köszönhetően a kézbesítési idő akár 3-4 munkanapra is lerövidülhet — így a Temu már nemcsak kisebb csomagok, de nagyobb, például bútor jellegű termékek gyors szállítására is képes lett. Ez különösen akkor hasznos, ha valaki nem szeretne heteket várni, vagy sürgősen szeretné kézhez kapni a kiválasztott terméket. Jelenleg több ilyen raktár működik Európában, többek között Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is elérhetővé vált ez a szállítási mód.