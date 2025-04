Simogass emut, pózolj óriáskígyóval — állati kalandok várnak

Ha a tavaszi szünetben különleges családi programra vágytok, irány a Pilikáni Madárpark! Április 16. és 27. között a cserszegtomaji madárparadicsom nemcsak a megszokott kedves állataival, hanem izgalmas újdonságokkal is vár mindenkit — kicsiket és nagyokat egyaránt a tavaszi szünet ideje alatt is.

Cuki emubébiket lehet csodálni a tavaszi szünetben

Fotó: Mészáros Annarózsa

Simogatható cukiságok várnak a tavaszi szünetben!

Április 16-án, szerdán ünnepélyesen megnyílt a világ legaranyosabb pici emu simogatója! Ha mindig is szerettél volna testközelből találkozni ezekkel a különleges madarakkal, most itt a lehetőség. Természetesen nem maradhatnak el a klasszikus kedvencek sem: nyuszik, törpe pipik és mini kacsák is várják, hogy megsimogasd őket. A gyerekek számára ráadásul ugrálóvár is biztosítja az önfeledt szórakozást — teljesen ingyenesen!

Extrém vendégek a szünet közepén

Április 20-án, vasárnap 14:00 és 17:00 között a TÚRÁ-Zoo mini állatkert hüllői vendégeskednek a parkban. Az interaktív előadás során nemcsak testközelből csodálhatjátok meg őket, hanem akár meg is érinthetitek ezeket az izgalmas állatokat!

A bemutatón részt vesznek:

varánuszok

óriáskígyók és boák

tarantulák és skorpiók

óriáscsigák és agámák is!

Tökéletes alkalom szelfikre és garantáltan felejthetetlen találkozásokra!

Különleges állatokkal találkozhatnak a látogatók vasárnap a Pilikáni Madárparkban

Forrás: Pilikáni Madárpark

Állati jó élmények egész évben

A Pilikáni Madárparkban persze nemcsak a tavaszi szünet alatt van mit felfedezni. A parkban 9 kis tó, 2 nagy tó és egy halastó biztosít madarak százainak otthont. Találkozhatsz Totóval, Luluval és Bellával, a park kedvenc madaraival, vagy a mini állatsimogató lakóival: mini kecskékkel, bárányokkal, kengurukkal, alpakákkal, nyuszikkal és malackákkal. (A száj- és körömfájás járvány miatt most egyelőre csak kívülről lehet megcsodálni a mini kecskéket.)

A parkban játszótér és nyuszisimogató is várja a gyerekeket, így garantáltan minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódás lesz a látogatás.