Kalandra fel! Programokat ajánlunk a tavaszi szünetre!

Ha szeretné a család a tavaszi szünetet a természethez közel, mégis kényelmes és élménydús módon indítani, a Kis-Balaton Látogatóközpont Fenékpusztán tökéletes választás!

Induljon a tavaszi szünet a Kis-Balaton Látogatóközpontban

A tavaszi szünet első napja játékkal és új ismeretekkel csurigtöltve

Az élményközpont egy modern, interaktív kiállítással mutatja be a Kis-Balaton csodás világát: madarak, teknősök, halak, vizes élőhelyek, nádasok és mocsarak titkai, Fekete István regényeinek helyszínei. Egy 27 perces film mutatja be a Kis-Balaton 365 napját és élővilágát, fantasztikus képekkel és narratívával, amit még a legkisebbek is tátott szájjal néznek.

A kiállítótérben van 3D-s filmvetítés, „madárhang-felismerő” játék, állatnyom-párosító és makettek — a gyerekek imádják. A látogatóközpont teteje egy tanösvény is, amit kisebb gyerekekkel is kényelmesen be lehet járni.

Kültéri, parkos részen piknikező helyek, padok, pihenőhelyek és fantasztikus játszó tér is van, így szabadban tölthető a nap.

A közeli Fekete István Emlékhely és a legendás magyar író, a Tüskevár és a Téli berek szerzője előtt tiszteleg. Az élményközpont a természet és az irodalom szeretetét ötvözi, élményszerűen, játékosan.

Amit a gyerekek imádni fognak: