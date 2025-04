„Ne nálam keressen ápolónőt!” – Egy társkereső tanácsadó legőszintébb mondata

De mi van a rossz tapasztalatokkal?

– Volt egyszer egy 68 éves úr, aki 18-20 éves hölgyeket keresett. Mondtam neki: nálam ne ápolónőt keressen. Rám vágta az ajtót – meséli Adrien. A tapasztalata szerint a túl nagy korkülönbség ritkán vezet harmonikus kapcsolathoz. – Más korban, zenén, más környezetben szocializálódtunk. És ha valaki ennyire kilóg a korosztályából, gyakran más szándékkal keres: anya-, apapótlékot, vagy társ helyett rajongót, esetleg egy vaskos bankszámlát.

A legnagyobb változás az elmúlt 15 évben?

– A kommunikáció hiánya – mondja Adrien. – Ma már az is ritka, hogy valaki őszintén elmondja: nem működik. Pedig ez is tisztelet kérdése. Egy egyszerű mondat is elég: ’Én mást keresek’. Nem kell sérteni, csak tisztességgel továbbmenni.

A vírus időszaka is alaposan megtépázta az ember bizalmát, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is bezárkóztak az emberek, holott mindenki társas kapcsolatra vágyik, de egyre nehezebben indulnak el ezen az úton.

Egy társkereső iroda falai között nem az algoritmus dönt, hanem az emberi szív – és ez sokszor csodákhoz vezet.

Forrás: Getty Images

Lehet ma társat találni egy irodán keresztül?

Horváth Adrien válasza egyértelmű: lehet. Sőt – talán nagyobb eséllyel, mint az algoritmusok és szűrők világában. Mert a jó kapcsolat nem az adatlapokban kezdődik, hanem a beszélgetésekben. És ez az, amit egy jó társkereső iroda kínál: figyelmet, őszinteséget és valódi kapcsolódást.

Ahogy Adrien fogalmaz: – Minden ember értékes. A kérdés csak az, ki meri-e mutatni.