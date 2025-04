Súlyos betegségre utalhat, ha ilyen a szeme a tükörben

Dr. Rácz István paksi szemész a teol.hu-nak elmondta, hogy a szemfenék állapotából megállapítható például a cukorbetegség, a magas vérnyomás, valamint vérképzőszervi elváltozások. De okozhatnak szemfenék-elváltozást ideggyógyászati problémák is, és a kidülledő szemek pajzsmirigy-betegségre is utalhatnak.

A szemész ismertette, mennyire fontosak a szemvizsgálatok. Például a cukorbetegség is olyan állapot, amely a legtöbbször a szemen is meglátszik, ha szakemberek vizsgálják. A cukorbetegség pedig a szívbetegségekkel is összefügg. A magas vérnyomással kapcsolatban a szakorvos hozzátette, a szem fő vérellátásának károsodását vagy retinopátiát okozhat, ami homályos látáshoz, szemvérzéshez, duzzanathoz, idegkárosodáshoz vagy akár agyvérzéshez vezethet, teljes látásvesztéssel. A szemész akár a magas vérnyomás, akár a cukorbetegség jeleit is ki tudja szűrni a szem ereinek vizsgálata során.

