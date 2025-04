Ezek a szuper programok várnak rád Zalában a hosszú hétvégén – mutatjuk a kínálatot

Zalaegerszeg. A Vásárcsarnokban és a piacon árusító kereskedők és termelők kezdeményezésére az idén új tavaszi programmal gazdagodik a hagyományos tematikus rendezvénysorozat. Húsvét alkalmából április 19-én, szombaton 8.30-tól – mivel vasárnap zárva lesz a Vásárcsarnok – a szentelésre váró sonka, kalács, tojás és torma kóstolóját tartják, a látogatókat Molnár János, a kertvárosi plébánia lelkipásztora fogadja Vigh László országgyűlési képviselő, Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő és Horváth István igazgató társaságában.

A sonka, tojás megvásárlása mellett programokat is kínálnak az egerszegi piacon.

Fotó: Igor Normann/Shutterstock

A skanzenben hétfőn szerveznek programokat

Zalaegerszeg. Április 21-én, húsvéthétfőn 13-17 óra között várják a családokat különleges tavaszi programra a Göcseji Falumúzeumba. A rendezvény középpontjában a több mint 950 csokitojást felvonultató családi tojásvadászat áll. A délután folyamán kézműves foglalkozásokkal, húsvéti élményekkel és meglepetésekkel szolgálnak a szervezők.

Városi keresztút

Zalaegerszeg. Pénteken 19 órakor indul a városi keresztút a Mária Magdolna Plébániatemplom elől, majd a Kossuth Lajos utcán fáklyákkal, gyertyákkal, mécsesekkel végighaladva a Kálváriánál fejeződik be a keresztúti ájtatosság.

A keszthelyi majormúzeumban is kiváló programok lesznek. Fotó: Mészáros Annarózsa

Locsolóversek

Keszthely. Húsvéthétfőn a keszthelyi majortörténeti kiállítóhelyen fél 11-től locsolóversmondó verseny, majd hímestojásmustra, 11 órakor vidám tavaszköszöntő kezdődik a Regatta együttessel. Egész nap várják a kicsiket és a nagyokat a nyuszik, a húsvéti kiscsibék és a családi kincskereső játék. Kreatív sarok is lesz: mindenki elkészítheti saját húsvéti tojását hagyományos tojásíró technikával. Kérik, hogy a programhoz vigyen mindenki magával főtt vagy kifújt tojást.

Túra a hegyekben

Vonyarcvashegy. Szombaton meghódíthatják a Balaton hegyeit a túrázók. Gyülekező 10 órakor Vonyarcvashegyen két helyszínen, a Zenit Hotel Balatonnál és a Tourinform Vonyarcvashegyi Irodájánál. Információ és előzetes jelentkezés: Horváth Tamás: 30/380-6690

Keresőjáték

Keszthely. Pénteken 10 órakor megnyitja kapuit a Festetics-kastély északi szárnya (velencei tükörterem, báltermek, lakosztályok). 11 órakor indul a keresőjáték, s ugyanekkor lesz rendhagyó tárlatvezetés a Kocsik, hintók, automobilok az arisztokrácia életében című és a Hintókiállításon is. A Történelmi Modellvasút-kiállítás és a Főúri utazások, úti kalandok című kiállítás is várja az érdeklődőket. Szombaton hasonló programokat kínál a Festetics-kastély. Vasárnap szintén 10 órakor nyitnak, 14 órától lovasbemutatók is lesznek a parkban, 15 órakor pedig a Grimask bábszínház kezdi meg műsorát a nagy bálteremben. Húsvéthétfőn szintén megtekinthetők a lovasbemutatók 14 órától a parkban, 15 órakor a Zabszalma együttes gyermekkoncertje lesz hallható az Amazon Ház Látogatóközpont rendezvénytermében.