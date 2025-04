Az Összefogás Egyesület így köszöntötte a pózvai városrészben élő időseket (galéria, videó)

Az Összefogás Egyesület programjának szervezésben ezúttal is közreműködött a helyi polgárőrség és a Pózváért Alapítvány. Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében személyes érintettségét megosztva arról beszélt, hogy amikor valaki elveszti nagyszüleit, szüleit, és édesanyját, mint ő, akkor kezd valóban felnőtté válni. Akkor kezdi igazán érezni, hogy milyen fontosak számára azok az emberek, akik felnevelték, szeretettel vették körül és gondoskodtak róla. Akik nehéz időkben, a világháború után a semmiből építették fel a fiatalabb generációk számára a hazát, a megyét, a várost. Mint mondta, egy idő elteltével a fiatalabbaknak kell visszaadni azt, amit a szeretet és a gondoskodás terén kaptak tőlük. S ez igaz a város közösségére is.

Az Összefogás Egyesület idősek napi rendezvényén a Besenyői Baráti Kör tánccsoportja lépett fel. Két kislány, Németh Karolina és Noémi pedig verset szavalt

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Összefogás Egyesület: köszönet a szervezésért

Németh Gábor, a településrész önkormányzati képviselője is visszaemlékezett nagyszüleire, akik kisgyerekként gondoskodtak róla. Szóba hozta szüleit is, akik most ő gyerekeire vigyáznak, tanítják őket és játszanak velük. Mint fogalmazott, ezért fontos a szépkorúaknak köszönetet mondani, és megbecsülni tudásukat, tapasztalatukat, amit az éves során adtak. A városrész közössége megbecsüléseként szintén illik köszönetet mondani nekik, nemkülönben az Összefogás Egyesületnek és valamennyi szervezőnek, akik idén is összehozták ezt a rendezvényt.

Ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett az idős napi rendezvény, amit a kezdetektől fogva tavasszal rendeznek meg

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Egész évre szóló rendezvénynaptáruk van

Tanainé Farkas Zsuzsanna, az Összefogás Egyesület elnöke elmondta, hogy a 35 éves jubileumukra az önkormányzattól Pózva városrész kulturális hagyományainak felkarolásáért és megőrzésért emléklapot kaptak. Felidézte, hogy az idősek napját már vagy 30 éve rendezik meg, amelynek költségét a Pózváért Alapítvány finanszírozza. A kezdetektől fogva székhelyük a közösségi ház, amelynek működtetéséért is felelnek. Önkormányzati és pályázati támogatásból, illetve a minimális tagdíjból gazdálkodnak, amiből igyekeznek a legtöbbet kihozni. Egész évben minden korosztály számára szerveznek programokat az ünnepekhez is, mint például a húsvéthoz kapcsolódóan. Május végén Budapestre mennek, Parlamentet és a Zene Házát tekintik meg.