Mennyi ember szemetel! – A Radnóti óvodásoknak ez volt a szomorú megállapítása

A TeSzedd országos köztisztasági akcióban negyedik éve vesz részt a Radnóti-óvoda teljes közössége. A kezdeményezéshez szülők is csatlakoznak, ismertette Biró Veronika igazgató. A gyerekek minden alkalommal izgatottan várják a lehetőséget, nemcsak azért, mert utána egy jót játszhatnak a megtisztított területen, ami a Juhász Gyula utca végén található páterdombi játszótér, hanem mert számukra is örömet okoz szeretett Földünk egy kis részének megtisztítása. Átérzik, hogy ők is tesznek környezetünk élhetőbbé varázslásában. Mindemellett szomorúan tapasztalják, aminek most is hangot is adtak, hogy mennyi ember szemetel. Bizony sajnálatos módon, hiszen idén nyolc zsák szemét gyűlt össze.

Nyolc zsák szemét. A Radnóti óvodások ennyit szedtek össze az óvodapedagógusokkal, a szülőkkel és a településrész önkormányzati képviselőjével együtt a TeSzedd akcióban. Képünkön Biró Veronika igazgató a gyerekekkel

Forrás: Radnóti-óvoda

Nyolc zsák szemét, hogy legközelebb már ne legyen így...

Mint mondta, a Radnóti-óvodában kiemelt feladatuknak tartják a környezettudatos magatartás kialakítását. A gyerekek megállapítása azt mutatja, hogy fogékonyak erre, és remélik, hogy ez a gondolkodás előbb-utóbb célhoz ér azokhoz is, akik ilyen nagy mennyiségű szemetet hagynak maguk után.

Nyolc zsák szemét a TeSzedd akció szomorú eredménye egy játszótéren és környékén!

Forrás: Radnóti-óvoda

Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője ezúttal is tevékeny résztvevője volt a TeSzedd akciónak. A gyerekek ismerősként üdvözölhették az alpolgármestert, hiszen sok programjukon találkozhatnak vele.