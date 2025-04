Hódít a népviselet, a program ma már hét települést mozgat meg (galéria)

Ismét élettel telt meg Zalavár történelmi központja, a Vársziget, ahol idén is megrendezték a Népviselet napját – egy eseményt, amely mára nemcsak a hagyományőrzés, hanem a közösségépítés szempontjából is kiemelkedővé vált. Az országos kezdeményezéshez 2022-ben csatlakozott a zalai település, és azóta évről évre egyre többen vesznek részt rajta – nemcsak a faluból, hanem a környékbeli településekről is.

Népviselet napja: Zalavár nem csak emlékezett, fel is öltötte a történelmet

Forrás: Minősített Közösségi Színtér Zalavár

Egyre nagyobb lendületet vesz a Népviselet napja Zalaváron

A rendezvény ötletgazdája Mohácsiné Haraszti Ilona közművelődési szakember, aki szívügyének tekinti a népi értékek átadását, s jól tudja, hogy a környéken sokan őriznek népviseleteket. Felhívására egyre többen csatlakoztak, a kezdeti 20-25 fős létszám mára 60 fölé nőtt. Idén már hét település – Murakeresztúr, Zalavár, Balatonmagyaród, Sármellék, Zalamerenye, Nagykanizsa és Türje – képviseltette magát az eseményen.

A programsorozat a Történelmi Emlékparkból indult, majd a Minősített Közösségi Színtérben folytatódott, ahol látványos kiállítások és kézműves munkák várták az érdeklődőket. Molnárné Riskó Erzsébet népi iparművész babakiállítása mellett láthatók voltak a baba-mama szakkör horgolt alkotásai, Bősze Bernadett gyémántkirakó képei, valamint Szabó Ildikó mandalái és kerámiái is.

A nap ünnepélyes pillanatai közé tartozott a templom előtti közös fotózkodás, majd a művelődési házban tartott rendezvény, ahol Lucz József polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Vértesaljai László, a Hévíz-Balaton-Zala Dombhátak Leader Egyesület elnöke nyitotta meg az eseményt személyes hangvételű visszaemlékezéseivel.

Zalaváron ismét színes kavalkáddá vált a Népviselet napja – egyre több település csatlakozik a hagyományőrző kezdeményezéshez

Forrás: Minősített Közösségi Színtér Zalavár

A kulturális műsor színes kavalkáddá változott: a zalavári óvodások kedves produkcióját követően a Kis-Balaton Táncegyüttes nyűgözte le a közönséget. Idén először vőfély vezette a programot – Csapó Kristóf Szőcéről hozott új lendületet és jókedvet. Szintén újdonság volt az élő népviseleti bemutató, amelyet Molnárné Riskó Erzsébet izgalmas háttértörténetekkel színesített.

A délutáni program során a Balatonmagyaródi Kendermagos Dalkör, Kovács Andrea népmesemondó, Lázár Barnabás tanuló kürt előadása, a Zalamerenyei Népdalkör, a Nagykanizsai Gyöngyvirág Tánccsoport, valamint a házigazda Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport is színpadra lépett – zenével, tánccal, mesékkel és népi dallamokkal töltve meg a teret.