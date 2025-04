Nagypénteken nem csak sonka volt kapható, valamit bérbe is lehetett venni az ünnepek idejére (galéria)

– Második alkalommal vagyunk nyitva nagypénteken. Ha körbe nézünk, úgy tűnik, bejön ez a lehetőség, hogy ezen a napon, amikor más kereskedelmi egységek zárva tartanak, be lehessen szerezni a húsvéthoz és a tavaszi kertészkedéshez a hozzávalókat. Nemcsak sonkák és a kalácsok kaphatók nagy választékban, hanem a kerti virágok is – mondta el érdeklődésünkre Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatója.

Nagypénteken nagy volt a keletje a friss zöldségeknek, a reteknek, a paprikának, amit a vásárlók a húsvéti sonka mellé szántak. Képünkön Horváth Veronika üzletvezető

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Nagypénteken a gyümölcsöket is keresték a vásárlók

A Horváth Gazda Zöldség-Gyümölcs Nagykereskedelmi Kft. standjánál is nagy volt az érdeklődés nagypénteken. Horváth Veronika üzletvezető elmondta, hogy a sonka mellé nagyon keresik friss zöldségeket, a retket, az édes és erős paprikákat, újhagymát, az új fejes káposztát és a paradicsomot is. Az édes ízű, import görögdinnyének és az import epernek is van keletje, amit előszeretettel vásárolnak a gyermekes családok. Ahogy karácsonykor, úgy húsvét idején is legnépszerűbb gyümölcs a narancs.

Nagypénteken nem is kellett ennél nagyobb öröm. A gyerekek kiskacsákat és nyuszika simogathattak

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A palánta kevésbé fogyott, a nyuszikat bérbe vitték

A piactéren is sokan árusítottak. Az emberek inkább sonkát és egyéb élelmiszert vásárolnak, virágot és palántát kevésbé. Azért akadt néhány vásárló, aki úgy gondolta, hogy kihasználja az ünnepnapokat. Elülteti a paprika- és paradicsompalántákat a fóliasátrakba, mert a hideg miatt a szabadföldbe ez még nem lehetséges, osztotta meg tapasztalatát Viola Viktória, akinek édesapja Kiskanizsán termelő. A Vas vármegyei Felsőjánosfáról nyuszikat és kiskacsákat hoztak eladásra, amelyeket a gyerekek megsimogathattak és etethettek felügyelet mellett. Czendrei Zoltánné tenyésztő elmondta, hogy most is több kisgyermekes család élt a lehetőséggel. A nyuszikat ugyanis bérbe lehet venni, amelyeket húsvét után visszavesznek tőlük a zalaegerszegi piacon.