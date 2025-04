Láttad már belülről ezt a legendás mozdonyt? Mi most megmutatjuk (videó)

Ha nagy motorokra gondolunk, akkor kapásból a munkagépek, teherautók ugranak be a legtöbb embernek. Ez azonban csak azért lehet, mert a vasút és az ipar területével aligha találkozunk testközelből. Ma már a legtöbb mozdony villamos energiával közlekedik, de volt idő, amikor egy erőteljes dízelmotor is dübörgött a vasúti vontatójárművekben. Ilyen korra emlékezet minket az M63-as típusú magyar mozdony is, ami egy dízel-elektromos jármű, és a fosszilis szíve bizony 101.000 köbcentivel, 2700 lóerővel és 18 hengerrel büszkélkedhet.

Ezt a motorteret járta be a keszthelyi Gehilio's Garage csapata, sőt a vezetőállásokat megmutatták. Ide ma már csak kevesek juthatnak be. A mozdonyon megállt az idő. Idén ötvenéves az M63 003-as pályaszámú példány, ami az egyetlen megmaradt mozdonya a sorozatnak.

Csúcstartó ez a mozdony

Mai napig csúcstartó, hiszen a 002-es pályaszámú M63-as mozdony a 160 kilométer per óra megengedett legnagyobb sebességével a leggyorsabb hazai dízelmozdony volt.