Mocsári gólyahír, a patakpartok, vizenyős rétek virága (galéria)

Ez az élőhelye a mocsári gólyahírnek. A fák alján a ragadványfű között gyönyörű gólyahír bokrok virítanak. Fenséges látvány a fekete fatörzsek között. A mocsári gólyahír boglárkafélék családjába sorolt gólyahír nemzetségének egyetlen, Magyarországon is honos faja. Nem védett virág, ellenesége a szárazság, a kiszáradó zsombékosok között elpusztul. Ennek a virágnak is több népi neve van, hívják kácsavirágnak, libadöglesztőnek és békavirágnak is. Európában, így Magyarországon is mindenfelé előfordul, bár nem túl gyakori. Öt- hét tagú virágai 3–5 centiméter átmérőjűek, de élénksárga, sötétsárga színük miatt ennél nagyobbnak tűnnek. Nyirkos területeken, mocsarakban, zsombékosokban, fűz- és égerligetekben, nedves, magas talajvíz-állású réteken, patakpartokon él – Márciustól május végéig virágzik, esetenként később is virít. Gyakran tömegesen fordul elő, így virágzásakor sárgába borul élőhelye. Virágait sok rovar kedveli, mert azok a bőséges virágporon kívül nektárt is kínálnak. Figyelem, mérgező növény. Minden része - különösen virágzáskor jervint, anemonint (szívműködést befolyásoló anyagot), tartalmaz. Íze keserű, kaparóan csípős, fogyasztásától a tehenek teje is ilyen ízű lesz.