Mennyei horvát sziget, ahol nincs tömeg, s csak a helybeli vehet házat (2. rész)

Kápolna emlékeztet Szent Pál apostolra

Forrás: Nacinalni Park Mljet

Hajdanán mediterrán barátfóka is tanyázott ehelyütt, ám azt az ember kiirtotta. A szelíd emlőst a kihalás veszélye fenyegeti az egész mediterrán térségben. Az orvhalászok értékes bundája miatt vadásznak rá.

Szűk átjáró köti össze a két tavat

Forrás: Nacinalni Park Mljet

A két tó oceanográfiai jelenség

Geológiai kuriózum a két belső tó, a Malo és a Veliko (kicsi és nagy), amelyeket oceanográfiai jelenségként tart számon a földrajzi tudomány. A nagyobbik állóvíz körmérete 9, a kisebbé 2 kilométer, így akár gyalog körbejárhatók. A kettőt szűk csatorna köti össze. Ez eredetileg 60 centi széles volt és legfeljebb egy ember tudott átgázolni rajta, ám mivel csónakostul több hely kellett, két és fél méterre szélesítették. A tavak a tengerrel is összeköttetésben állnak, dagálykor onnét áramlik a sós víz, apálykor pedig visszafelé folyik. Bármennyire is szeretnénk megmártózni a belső tavakban, visszatart a medúzák jelenléte. Élményként kárpótol minket a csónakázás a Veliko tavon. Ennek közepén található a sziget a szigeten, amely a Sveta Marija (Szent Mária) nevet kapta. A parányi helyen egyedül a 12. században épített bencés kolostor és annak szentélye fér el.

Homokos strand a szigeten

Forrás: Nacinalni Park Mljet

Nem vehet ingatlant, aki nem ott született

Egyébként nincs tolongás a parton. Ráérős séta közben akár kis kafićba, azaz kávézóba is beülhetünk. A teljes nyugalom érzetét kelti az Öreg néne mezeje. Az ősi településen mintha megállt volna az idő. Pedig annak írásos múltja egészen a római korig, a 9.századig nyúlik vissza, amikor az első szláv törzsek, az illírek érkeztek ide. A környék kedvez a robinzonád turistáskodásnak. A relatív izoláltság az előnyének mondható. Egy pillanatig sem érzi úgy az odalátogató, hogy a tömegesség részese lenne. Miután a sziget messze esik a szárazföldtől, soha sem lakták sokan, most is csak 1200 körüli az állandó lélekszáma. Ez abból is adódik, mert a szigeten nem vásárolhat ingatlant az, aki nem itt született. A szigorításnak köszönhetően nem fordulhat elő az, ami sok más felkapott helyen, ahol a betelepülők – köztük tehetős külföldiek – kiszorítják a helyieket. Mljet legnagyobb települése, a közigazgatási központnak tartott Babino Polje mindössze 300 állandó lakossal rendelkezik. Persze, ennél nagyobb számban érkeznek turisták, akik a sziget egyetlen nívós szállodájában, az Odüsszeia hotelben másfél száz szoba közül választhatnak.