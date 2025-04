"Odabent egymás mellett szerelemnek örültek” (3. rész)

Odüsszeusz és Kalüpszó egy vázafestményen

Forrás: Nacinalni Park Mljet

Végül a görög főisten, a viharok és villámok ura, Zeusz mentette ki a főszereplőt a számára nem is olyan kínos fogságból, és Kalüpszo elengedte. A felsőbb erők engedelmével Odüsszeusz ugyan elhagyhatta Ogügié szigetét, ám a visszaútban még számos megpróbáltatás várta. Most már a görög mitológia másik főalakja, Posszeidon, a félelmetes tengeri viharok ura – jelképe a háromágú szigony – is megkegyelmezett neki, mert olyan északnyugati szelet küldött, amivel elvitorlázhatott, s Itakha felé vehette az irányt. Ahogy a dalmát partoknál gyakori déli, délkeleti irányú sirocco (helyi nevén jugo) légáramlat sodorta ottani partra, ellenkező irányban az északnyugati maestral segítette. Szél hozott, szél visz el – írhatnánk Szabó Lőrinc versének címével, s folytathatnánk „Isten tudja, honnan jöttem, / Köd előttem, köd mögöttem.”

Aggtelekkel egy sorban Nem vitás, nehéz bekerülni a világ hét csodájának a listájára. A lehetőségekkel józanul mérlegelők szerint nagyobb eséllyel lehet pályázni a világörökségi helyszínre. Az UNESCO által élete hívott program majd kétszáz országot foglal magába, s az arra hivatott pártatlan testület dönt az egyedinek számító természeti és kulturális értékek nyilvántartásba vételéről. Eddig 802 kulturális és 197 természeti értéket vettek lajstromba.

Horvátországból tízet, Magyarországról nyolcat.

Idehaza például Hollókő, Aggtelek, Hortobágy vagy Pannonhalmi Apátság került a listára.

Szomszédunknál a sokak által ismert Plitvicei tavak mellett az Észak-Velebit hegylánc, a Kornati Nemzeti Park, továbbá Dubrovnik, aztán Trogir történelmi belvárosa, vagy a spliti Diocletianus palota tudhatja magának a presztízsnek számító elismerést. A horvátok szerint az ő listájuk a Mljet-szigettel lenne teljes…

Ahogy anno az iskolában a nagy művek tanulságait kerestük, ezt teszem most is.