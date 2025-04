Hollywoodtól a kórházig – A zalai bringás elképesztő kalandja az USA-ban (galéria)

De ne szaladjunk ennyire előre, hisz amikor 2023-ban beszélgettünk, Mentes Attila azt mondta, egyelőre nem tervez újabb tengeren túli kalandot, talán majd egyszer, majd mégiscsak nekivágott az útnak. Ebben két motiváció segítette, egyik a még érvényes amerikai vízuma, a másik pedig a távoli nyugati part, Kalifornia és a Csendes-óceán vonzása.

Elképesztő a táj a Yellowstone Nemzeti Parkban - mesélte Mentes Attila

Forrás: Mentes Attila

Mentes Attila álma: eljutni Kaliforniába

- Az első túrám Las Vegasból indult, onnan mintegy 5 ezer kilométert letekerve zártam az utat Chicagóban, majd Detroitból repültem haza – kezdte. - Viszont a nagy álmom, Kalifornia akkor kimaradt, pedig az egyik legnagyobb és legszebb állama az USA-nak, úgyhogy fogtam a biciklit és újra felültem a repülőre, az úti cél Los Angeles volt, onnan indulva számos helyen jártam az egy hónaposra tervezett, szokásos sátrazós túrán, amiből aztán kevesebb lett.

Hogy miért, arra még visszatérünk. Addig is szemezgetünk a kaliforniai helyszínekből és sztorikból.

Hollywood, Csendes-óceán, majd egy medve

- Gyönyörű helyeken jártam - folytatta -, köztük az óceán partján, de elég kalandosan feljutottam a Hollywood felirathoz is, mely Los Angeles fölött a hegyoldalban magasodik, s megkerestem a hírességek sétányát is. Aztán jártam a mexikói határnál, ahol igazi homoksivatag van, volt komoly határellenőrzés is, nem is éreztem magam biztonságban. Mindig is természetközeli beállítottságú voltam, így nagy élmény volt felfedezni a nemzeti parkokat, benne a valóban hatalmas mamutfenyőket. Mikor az első mamutfenyőt megpillantottam, még a szavam is elállt, szinte a hideg kirázott, annyira monumentális látvány volt. De a természeti parkokhoz hozzátartozik a veszélyes medve is. Szerettem volna látni egyet, de aztán úgy tűnt, hogy nem jön össze. Amikor már kifelé tekertem a Yellowstone-ból, felfedeztem, hogy az erdő szélén sok látogató néz valamit. Mondták: ott az erdőben egy medve. Néztem, de alig láttam, mert vagy 200 méterre volt a barna folt. Mentem tovább, majd ahol megálltam, letámasztottam a biciklit egy mosdónál, s ott volt a medve, tőlem néhány méterre, épp a bringám felé tartott, amelyen rajta volt az aznapi étel. Kiszúrta. De ahogy jöttem ki a mosdóból, becsapódott az ajtó és a zaj elriasztotta a macit.