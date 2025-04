Meg fog döbbenni, ha megtudja, hogyan született a Balaton sztárja

A ma is népszerű vízibicikli története egészen 1904-ig nyúlik vissza. Ekkor szerkesztette egy magyar munkás, Grósz Henrik, aki olyan biciklit szeretett volna készíteni, amely vízen és szárazon is közlekedni tud. A találmányt „Amphibiumi” néven mutatták be - írja cikkében a sonline.hu.

A gép lényege az volt, hogy bármely hagyományos kerékpárra néhány perc alatt rá lehetett erősíteni egy könnyű, lebegő vázat, így a bringa egyszerűen vízibiciklivé alakult. Korabeli lapok szerint olyan jól sikerült, hogy császári és királyi hadtestparancsnokság hat darabot rendelt belőle, és a hadsereg szakértői maximális elismeréssel nyilatkoztak róla.

Később, 1956 májusában a Magyar Filmhíradóban tűnt fel a vízibicikli. A balatonberényi Mirköz kisüzem által készített verziót már a strandolóknak szánták.

