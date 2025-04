A Majormúzeum új attrakciója: a múlt és a jelen találkozása (galéria)

2025. április 24-én újabb mérföldkőhöz érkezett a keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely: megnyílt az "Állattenyésztés és pásztortársadalom" című új tárlat. Az ünnepélyes megnyitón a múzeum vezetői és szakemberei is szót kaptak – és egy kis időutazásra is invitálták a látogatókat a Majormúzeumban.

Állattenyésztés és pásztorélet a Majormúzeumban: új kiállítás nyílt Keszthelyen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Új színt hoz a Majormúzeum életébe az állattenyésztési kiállítás

Rajnai Virág Éva, a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely igazgatója köszöntőbeszédében hangsúlyozta:

– Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évek fejlesztési hulláma idén is folytatódik. A Major egy zöld sziget, ahol a természet közelségében elevenedik meg a múlt – ezt a hangulatot erősíti most a frissen nyílt állattenyésztési tárlat is – fogalmazott.

A látogatók nemcsak a múlt állattenyésztési technikáit ismerhetik meg, hanem belepillanthatnak abba is, hogyan élt és dolgozott a pásztortársadalom. Az igazgató asszony felidézte az elmúlt évek fejlesztéseit is:

új múzeumpedagógiai tér

látványmalmos játszótér

a szőlőhegyi borászat történetét bemutató kiállítás – mind a Major folyamatos megújulásának bizonyítékai.

Rajnai Éva Virág: "A most induló, a most nyíló új állattenyésztési tárlat tovább színesíti palettánkat. A Festetics örökség szellemiségéhez méltón lehetőséget ad az értékek jövőbe való átörökítésére."

Fotó: Mészáros Annarózsa

Élménytanulás gabonától kenyérig

A múzeum fejlesztéseinek egyik legsikeresebb eleme az "Őröld meg a gabonát, süsd meg a kenyeret!" program, amelyet évente közel ezer gyerek próbálhat ki.

– Nagyrendezvényeinken már a családok is átélhetik a közös alkotás örömét. A gyerekek saját kezükkel formázhatják meg a kenyeret, miközben megismerik a gabona útját – említette Rajnai Éva Virág.

Az új állattenyésztési kiállítás sem csak nézegetni való: számos múzeumpedagógiai program is kapcsolódik hozzá, például a "Sajttól kerek a világ" vagy a "Báránybodorító".

Egy hely, ahol a múlt kézzel foghatóvá válik

Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója is üdvözölte a megjelenteket.

– A Georgikon Majormúzeum nem csupán helyi, de országos érték. Keszthely turisztikai palettáján egyedülálló színfolt – hangsúlyozta.

Kiemelte: a Major különlegessége, hogy a kiállítások az eredeti gazdasági épületekben kaptak helyet, és az élménygazdaság segítségével a gyerekek szabadon ismerkedhetnek meg a természet és a gazdálkodás világával.