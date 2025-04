A föld és a munka ősi szépsége

Az ágazat ismerői számára bizonyára nem, de a laikusnak mindenképp meglepő lehet, hogy kukoricázóverseny is van nálunk. A Kukorica Kör Egyesület hirdeti, április 30. a jelentkezési határidő. Célja a környezetkímélő, a termőföldet óvó, etikus, nem a mennyiségre, hanem a hatékonyságra figyelő termelés. Kell is a körülményeket kicselező leleményesség, mert a klímaváltozás, az inputanyagok árának emelkedése, a fenntartható mezőgazdaság iránti igény új gondolkodásmódot, alacsonyabb költségszint melletti eredményt kíván. Ebből is kaptunk ízelítőt szerdán a felsőrajki határban.

Kukorica Kör Egyesület versenyt hirdetett Fotó: ZH