Ennyit kereshet egy gyorsétteremben Keszthelyen — már keresik a műszakvezetőt a KFC-be

Új étteremmel bővül Keszthely gyorséttermi kínálata: a városban jelenleg épül a KFC legújabb egysége, amely a tervek szerint 2025 harmadik negyedévében nyitja meg kapuit. Az étterem már most keres munkatársakat, köztük műszakvezetőt is — a pozícióra jelentkezők számára pedig meglehetősen vonzó bércsomagot ígérnek.

Keszthelyen ütemesen épül a KFC gyorsétterem, már a dolgozókat toborozzák

Fotó: Mészáros Annarózsa

Akár 565 ezer forintos fizetést is kínál a készülő keszthelyi KFC műszakvezetői állása

Az álláshirdetés szerint a műszakvezetők induló fizetése bruttó 480.000 forint havonta, ami a betanulási időszak és a certifikációs folyamat lezárása után tovább emelkedhet. A bér ezen felül teljesítményalapú bónuszokkal is kiegészülhet: havi szinten akár 85.000 forintos extra juttatás is elérhető. Így a pozícióban dolgozók keresete a hónap végére elérheti a bruttó 565.000 forintot is.

A pozíció betöltéséhez vendéglátásban szerzett tapasztalatot, középfokú végzettséget, csapatvezetői rutint, valamint problémamegoldó készséget várnak el. Nyelvtudás nem feltétel, de előnyként említik a tulajdonosi szemléletet és a pozitív, energikus hozzáállást.

A műszakvezető feladatai közé tartozik majd a dolgozók koordinálása, a készletek kezelése, valamint az étterem zökkenőmentes működésének biztosítása. Emellett a KFC csomagja cafeteria-juttatásokat, kedvezményes étkezést, dolgozói kedvezményeket és céges tréningeket is tartalmaz.

Az új álláslehetőségre már most lehet jelentkezni, az étteremnyitásig várhatóan folyamatosan toborozzák a csapatot.