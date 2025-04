Omladozó karibi stúdió, ahol egykor Michael Jackson lelt békére (galéria, videó)

A szebb napokat látott, buja trópusi növényekkel körülvett épületben egykor világhírű zenészek adták egymásnak a kilincset. George Martin, a Beatles producerének karibi stúdiója tíz évig állta a sarat, ugyanis 1989 szeptemberében a Hugó hurrikán teljes erejével söpört végig a szigeten, szinte letarolt mindent. Az épületeknek alig 10 százaléka maradt épen. Sajnos az AIR Stúdió bezárt, az idegenforgalom pedig lényegében megszűnt. Néhány éven belül a sziget nagyjából újraépült, azonban újabb katasztrófa következett 1995 nyarán, amikor vulkánkitörés okozta a tragédiát.

A karibi stúdió épületét nem kímélte a hurrikán és a vulkán.

Fotó: ronin

A karibi stúdió, ahol a legendák dalai születtek

Ebben a távoli menedékben komponálták a 80-as évek legnagyszerűbb zenéit. Itt vette fel albumát a The Police, Elton John, a Dire Straits és Stevie Wonder. A helyi legenda szerint a pop királya, Michael Jackson is menedéket lelt itt távol a világ zajától, a hírnévvel járó őrülettől. A vlogger információi szerint nemcsak magányt, hanem inspirációt keresett a következő projektjéhez. A helyiek úgy emlékeznek, alig pár emberrel érkezett a Dirty Diana, a Moonwalker szerzője, napokat töltött mezítláb sétálva a strandokon és a stúdió mögötti dzsungel ösvényein. Magába szívta a sziget energiáját.

Fotó: Ronin

Steve Ronin fotóin és videóján jól látható az összetört hangfülke, az ütött-kopott zongora, a kiszolgálóhelyiségek bútorai, tárgyai. Mindezek a relikviák a hurrikánok törmelékei és a vulkáni hamu alatt nyugszanak.