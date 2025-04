Meg lehet venni, de egy zalai völgyben szabadon nő ez a pompás évelő (galéria)

A vadászház előtti széles rétet futotta be jócskán a pompázatos virág, amely különösen népszerű a kertekben is. Számos fajtája létezik, s mindegyik sajátos vonásokkal rendelkezik. Az egyik legismertebb fajta az ‘Alba’, amely gyönyörű fehér virágaival kápráztat el tavasszal. Ezenkívül ott van a Rosea is, ami rózsaszín virágairól ismert. Ezek a fajták nemcsak szépek, hanem rendkívül ellenállóak is! A kaukázusi ikravirágok, amelyek kaphatók a növényszaküzletekben, tökéletesen alkalmazkodnak a különféle talajviszonyokhoz és klímákhoz. A sohollári ikravirágokban az a szép, hogy korlátozás nélkül, szabadon terjednek, hozzák létre a vadvirági növénytársulásokat.