Nyuszik, kalács, locsolóversek — Húsvéti Piknikkel robbant be a tavasz Keszthelyen (galéria, videó)

Húsvéthétfőn nemcsak a locsolók indultak útnak, hanem a tavaszi szezon is hivatalosan kezdetét vette Keszthelyen: a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelye színes programokkal nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. A „Húsvéti Piknik” elnevezésű rendezvényre nemcsak a kicsik, de a felnőttek is nagy izgalommal készültek — és nem is csalódtak!

Nyuszik, kalács, locsolóversek — Húsvéti Piknikkel robbant be a tavasz Keszthelyen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Húsvéti Piknik a Majorban

– Nagyon készültünk erre a rendezvényre, hiszen ez az első idei nagyrendezvényünk, tulajdonképpen ez a tavaszi kapunyitónk – mesélte Rajnai Virág Éva, a kiállítóhely vezetője. – A kiállításaink ugyan már néhány hete megnyíltak, de az élménygazdaság most tárta ki a kapuit a látogatók előtt.

A családokat húsvéti kézműveskedés, tojásíró technika, locsolóversekkel készülő gyerekek és színes tojásfestés várta. A legkisebbek igazi tavaszi kedvencek — kiscsibék és nyuszik — simogatásával ismerkedhettek, miközben a Regatta együttes húzta a talpalávalót.

És ha ez még nem lenne elég: a családok feladatlapokon keresztül fedezhették fel a kiállítóhely rejtett kincseit, a megnyílt élménygazdaságban pedig a népi játékok, a malom játszó és a kemencében sült, illatos kalács, valamint gőzölgő kakaó gondoskodott a feltöltődésről.

Nyuszisimogatás, kalácsillat és tavaszi jókedv: újra megnyílt a keszthelyi Georgikon élménygazdasága

Fotó: Mészáros Annarózsa

A tavasz lendülete azonban itt nem ér véget! A kiállítóhely vezetője arról is beszámolt, hogy a héten újabb érdekességgel készülnek:

– Csütörtökön nyílik meg az Állattenyésztés és pásztortársadalom című kiállításunk, május 10-én pedig az Emlékhelyek Napját tartjuk. Nagyon várjuk, hogy minél többen velünk ünnepeljék a magyar pásztorkultúra és mezőgazdaság történetét is!

Aki tehát lemaradt a húsvéti nyuszi simogatásról, ne csüggedjen: a keszthelyi majorban a tavasz tovább dübörög!