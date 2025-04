Mennyei horvát sziget – valóban ez lenne az ősi szerelmi fészek? (1. rész)

Odafelé a Pelješac félsziget felől közelítjük meg a neves horvát szigetet. Hihető, hogy Adria ezen fertályán szenvedett hajótörést Odüsszeusz. Minket is megijeszt a kis kirándulóhajó tulajdonosa, amikor felszálláskor viccesen megjegyzi: csak akkor vállalja az utat, ha senkit sem hagytunk otthon a családból. Ezzel a majd másfél órás hajókázás veszélyeire céloz. Máskor, szélcsendes időben sem egyszerű eljutni a Mljet szigetre, hát még ha magas hullámokat korbácsol a bóra, mint ezúttal, amihez a szoroson társul még a tengeri áramlatok kiszámíthatatlansága az öbölben. Ilyen körülmények közepette szállunk föl a lélekvesztőnek tűnő vízi alkalmatosságra.

Odüsszeusz és Kalüpszo a Mljet nevű horvát sziget Ogugie barlangjában egy 16. századi festményen

Forrás: Nacinalni Park Mljet

Homérosz, régiesen Homér görög költő az időszámítás előtti 8. századból. Ahogy az irodalomtörténet órán tanultuk: elbeszélő költeményének cselekménye az i.e. 13. századra tehető, s a több mint tíz évig tartó trójai háborúhoz, illetve az azt követő újabb évtizedhez kapcsolódik. Az ellenségeskedés azért tört ki, mert Parisz, Trója hercege elrabolta Menelaosz spártai király feleségét, Szép Helénét. Az ő kiszabadítására szövetkeztek az akhájok. Hozzájuk csatlakozott Odüsszeusz, aki nemcsak a harcosságával tűnt ki, hanem bölcsességével, de ravaszságával és fondorlatosságával is. Az ő ötlete nyomán készítették a híres falovat, amelyet Trója bevetésére is felhasználtak úgy, hogy belsejében katonák lapultak, majd adott pillanatban rárontottak a mit sem sejtő ellenségre. Odüsszeusz és társai a diadal végén egymás közt felosztották a mesés zsákmányt, majd elindultak hazafelé. Hősünket azonban az istenek megbüntették, mert seregei Trója szentélyeit is meggyalázták. Odüsszeusznak a legkülönfélébb kísértéseket és próbatételeket kellett kiállnia, hogy kiderüljön, méltó-e arra, hogy visszatérjen királyságába, Ithakába.

Faló, amellyel meglepték a trójaiakat

Forrás: Nacinalni Park Mljet

Ez az a bizonyos horvát sziget?

Az istenek számos vihart küldtek rá, melyek után további tíz évig kóborolt a tengeren. Ennek során Kalüpszó szigetére sodródott, ahol hét évig maradt édes rabságban, hogy aztán hazajusson feleségéhez, Pénelopéhoz. Ő a görög mitológiában az asszonyi hűség megtestesítője, aki húsz éven át várakozott férjére. Odüsszeusz házát a távollétében idegenek dúlják, a királynőt pedig kérők ostromolják abban a hiszemben, hogy férje már rég halott. Kalüpszó nimfa örök életet ígér a főhősnek, ám ő a halandóságot választja.