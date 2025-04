Egyik táplál, a másik a legvonzóbb gyilkos? – azért továbbra sem árt résen lenni

A két növény sok mindenben különbözik egymástól, a felületes szemlélőnek azonban könnyű összekeverni. Az ehető medvehagyma levelei hosszúkásak, egyenként nőnek és fokhagyma illatúak, amit már mellélépve is érezhetünk, de leginkább akkor, ha elmorzsolunk egy levelet az ujjainkkal. A medvehagyma virágai csillag alakúak és ernyőszerűen helyezkednek el. A mérgező gyöngyvirág szélesebb és szagtalan levelei kettesével vagy hármasával állnak, az egy szálon függő virágjai pedig a harangra emlékeztetnek.

A virágzata nagyon megkülönbözteti a két növényt. Kertünkben az ehető medvehagyma már több mint egy hete virágzik, a mérgező gyöngyvirág most indult virágzásnak

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Medvehagyma: már nem illik szedni

A medvehagyma már régóta virágzik, a gyöngyvirág nemrég indult virágzásnak. Így már illatuk is különbséget tesz közöttük, hiszen a gyöngyvirág bódító illatú. A számos jótékony hatással bíró medvehagymát virágzáskor már nem illik szedni, hagyjuk inkább teremni. Néhány levél nem a világ, de jó, ha ezt is figyelembe veszi az, akinek a szezon lecsengése után támad kedve gyűjteni.

Gyöngyvirág: bizony ellentmondásos

Ha nyakunkba vesszük az erdőt, továbbra is tartsuk szem előtt, hogy a helytelen azonosítás súlyos egészségügyi következményekkel járhat. Az illatos gyöngyvirág halálosan mérgező is lehet: szívglikozidjai súlyos szív- és idegrendszeri problémákat okozhatnak. Enyhébb mérgezés esetén megúszhatjuk fejfájással, hányással, hasmenéssel. Ugyanakkor ellentmondásnak tűnhet, hogy a nem véletlenül gyilkosnak titulált gyöngyvirág gyógynövény, így többek között szívre gyakorolt gyógyhatásai is vannak. Feldolgozza a gyógyszeripar, illóolaját pedig a szépészeti ipar.