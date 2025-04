Egymillió forintot kérnek ezért a forintbankjegyért – valóban ennyit ér és elkelt ennyiért?

Ilyen a GA betűjelű, 0000035 sorszámú, minta feliratú 20 ezer forintos, amit egy licitoldalon több mint egymillió forintért kínálnak. Az első betű, jelen esetben a G meghatározza, melyik címletről van szó. A forintbankjegy magas árát tekintve a második betű, amely változó, illetve a sorszám bír nagy jelentőséggel. A témában Pál Józsefet, a Vas Megyei Éremgyűjtők Egyesületének elnökét kérdeztük.

Ez a húszezres forintbankjegy többek között az alacsony sorszáma miatt ér több mint egymillió forintot

Forrás: Vatera

Forintbankjegy: íme, miért érhetnek sokat

Az MNB minden bankjegy első betűjelét 500 példányban mintázza le, vagyis mintafelirattal látja el. Tekintettel arra, hogy mindegyikből tízmillió készül a második betűjellel, és abból a legelső A, amely után kis szám következik, és még a mintafelirat is szerepel a bankjegyen, az bizony nagyon ritka és nagyon értékes darab. Ilyen a szóban forgó húszezres is, ezért kerül ennyibe. A pénzverő boltjában lehet alacsony sorszámú, illetve minta feliratú bankjegyekhez jutni. Évtizedek alatt kialakult gyakorlat szerint vásárolják meg a gyűjtők a számukra felajánlott darabszámban és nagyon-nagyon drágán. Az ilyen bankjegyekre mindenki úgy vigyáz, mint a szeme világára, de előfordul az is, hogy próbálják eladni a szabadpiacon, mint ezt a 20 ezer forintost – mondta el Pál József.

Ez a 20 ezres ráadásul még tökéletes állapotban megőrzött darab is

Forrás: Vatera

Még mielőtt fizetnénk vele, vessünk rá egy pillantást!

Ezt a 2017-es 20 ezrest UNC megjegyzéssel hirdették meg. Ez a mozaikszó magyarul annyit jelent, hogy tökéletes állapotban megőrzött darab, ami szintén növeli az értékét. Az aukció végére azonban nem kelt el 1 millió 70 ezer forintos áron. Vannak olcsóbbak is. Egy szintén GA betűjelű, de magasabb sorszámú 2006-os 20 ezresért 249 900 forint kérnek. A minta feliratú, illetve a ritkaságszámba menő bankjegyek mindazonáltal befektetésnek kitűnőek, ahogy az egymáshoz nagyon közel eső vagy egymást követő sorszámú bankjegyek is. Ezért érdemes rápillantani a 20 ezresre is, mielőtt a boltban fizetnénk vele, mert csak feljebb fog menni az értéke valamennyinek!