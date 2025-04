Sorra jönnek elő az erdei gombák, de az ártatlanok mellett gyilkos is megbújhat közöttük

Az erdei gombák szezonját a kucsmagombák nyitják meg, amelyek a cseh kucsmagombán kívül nem gyakoriak Zalában, mert a meszes talajt kedvelik. Az a fajtagazdasága sincs meg, amely az ország más részeire jellemző. Mindössze hat fattyú kucsmagombára leltem idén, ízleteset a Bakonyban találtam. Az ehető, de 20 perces hőkezelést igénylő kucsmagombák könnyen összetéveszthetők a nem ehető redős és vörösbarna papsapkagombával, amelyek mérgezők. Ennek ellenére fogyasztják, ha ellenőrzésre hozzák, ki szoktuk dobni, mondta el Boda Mátyás.

Erdei gombák: (balról) osztrák csészegomba, barna csengettyűgomba ehető. A sugaras likacsosgomba nem ehető!

Forrás: Boda Mátyás

Erdei gombák áprilisban, májusban

Ami most várható, a májusi pereszke, ami nevével ellentétben már áprilisban is előjön. Bár őszi gomba, de a lilatönkű pereszkére is számíthatunk, amely véleményem szerint sokkal jobb ízű. Tavaszi gomba a tövisaljagomba is, amely szintén ehető. A döggombafélék családjába tartozik, amelybe a mérgező nagy döggomba is beletartozik. A tövisaljagomba gyűjtése május közepétől már nem ajánlott, mert összekeverhető az ilyenkor megjelenő döggomba fajokkal.

Sorra jönnek elő a tavaszi erdei gombák. Boda Mátyás gombaszakellenőrt kérdeztük, hogy közülük melyik ehető és melyik mérgező

Forrás: Boda Mátyás

A júdásfülegomba kiugrik a serpenyőből

Az osztrák csészegomba már télen is megtalálható. Ehető gomba, de nincs nagy íze. Rizsbe belefőzve szépen mutat piros színével. Az elhalt faágakon növő júdásfülegombát szinte egész évben találhatunk. Ehető gyógygomba. Aki mondjuk, tojással akarja megsütni serpenyőben, tegyen rá fedőt, mert szó szerint kiugrik az edényből. Szintén korhadt ágakon nő a sugaras likacsosgomba, amely méhsejtszerű termőrétegéről kapta nevét. Narancssárgás színe miatt is látványos, de nem ehető. Hasonlít hozzá a pisztricgomba, amelynek csak fiatal példányai ehetők.

Az ízletes kucsmagomba és a fattyú kucsmagomba 20 perc hőkezelés után ehető. Jobbra a redős papsapkagomba, ami mérgező!

Forrás: Boda Mátyás

A tintagombák mellé ne igyunk alkoholt!

Boda Mátyás hozott magával barna csengettyűgombát is, amely már áprilisban előfordul. Szintén korhadó faanyagon nő, lemezei fiatalon rózsaszínűek. Ehető gomba. Ugyanígy a sokak által kedvelt mezei szegfűgomba. Itt Zalában csirkegombának hívják, és amelyre kora tavasztól késő őszig szintén lelhetünk réteken és mezőkön. Májusban érkeznek a ráncos és a gyapjas tintagombák. Ehetőek, de semmiképp ne fogyasszunk mellé alkoholt, se előtte, se az utána lévő napokon, mert mérgezés lehet a vége.