Jobb napokat is megélt 1 órája

Rémisztő fotókon az elhagyott vízműtelep a Balatonnál – ilyet ritkán látni

A balatoni város főutcáján áll egy ipari romhalmaz. Az elhagyatott vízmű homlokzatán még most is ott díszeleg egy neon felirat. Az egykori vízellátó létesítmény ma már csak árnyéka önmagának, mégis megihlette az urbex fotósokat, mutatja be a sonline.hu.

Elhagyatott vízmű: neon felirat hirdette az ipari létesítményt. Forrás: sonline.hu

A századfordulón épült ipari létesítmény hosszú időn át segítette a vízellátást. Az elhagyatott vízmű üzemeltetését több mint húsz éve leállították. Területét kívülről eltakarja a növényzet. A most készült felvételek az A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon nevű Facebook-oldalhoz kötődnek, ahol évek óta dokumentálják az ország legizgalmasabb, már nem használt épületeit. A fotós külön kiemelte a homlokzaton díszelgő „VÍZMŰ” feliratot, és hozzátette: Nagyon tetszett az a retró VÍZMŰ neon! A jobb napokat megélt vízműről további fotót a sonline.hu cikkében találnak olvasóink.

