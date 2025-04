Fesztivál a szövőgyár munkacsarnokában – Color Arts 4. a Köbtexben (képgalériával)

Főként a zenei programokra volt vevő a közönség, de a színházi előadásokon pótszékekre is szükség volt. Wettstein Tamás úgy ítélte meg, hogy a várakozáson felül sikerült a rendezvény: - A filmvetítések is sokakat érdekeltek, a zenekarok között pedig hatalmas sikere volt például a Korai Örömnek, amelynek tagjai először léptek fel Zalaegerszegen, de a helyi gimnazista lányok alkotta AZÉRT és Takáts Eszter csapata is óriási tombolást váltott ki a közönségből.” (Zalai Hírlap, 2009. október 5.)

Képgalériánkba Ohr Tibor fotóiból válogattunk.