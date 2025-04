Durva akácos volt, Zala illatos csodája lett (galéria)

Többen is hasonlóan cselekedtek, jó néhány kirándulóval találkoztunk az üde zöld kirándulóhelyen, amelyet Fatalin Gyula erdőmérnök ötlete nyomán a Jeli Arborétum példájára hozták létre egy átjárhatatlan akácosból. A völgy bejáratát jelző kő melletti, ritka szép virágú azálea még csak a bimbóit mutatta, de beljebb is ilyen állapotban volt a virágok többsége. Igaz, két bokor már teljes virágpompába öltözött, s egy sárga is megkezdte a színesedést. A völgy vonzó, s aki kellemes kirándulásra vágyik, nem csalódik húsvétkor, s ha nem is teljességében nyílnak majd az azáleák, több szép bokorban azért lehet majd gyönyörködni, főleg ha az időjárás a napos arcát mutatja az ünnepekkor.