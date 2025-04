iPhone ingyen? Őrület miket nem kínálnak áron alul ezen az oldalon

A húsvéti vásárlást talán már mindenki letudta, de ha nem, az sem baj, sőt, akár jól is járhat, ha az utolsó pillanatra hagyja a vásárlást, áron alul juthat hozzá kincsekhez. Persze szinte folyamatosan érdemes körülnézni az egyik legnagyobb közösségi oldal adás-vétel felületén, mert igazi kincseket találhatunk áron alul. Nincs más dolgunk, beírjuk a keresőbe mit szeretnék és mekkora távolságba éri meg még elmenni érte.

A kerékpárokat valóban áron alul kínálják sokan, 20 ezer forint körül már jó állapotban lévő gyerekbiciklit szerezhetünk

Rengeteg gyerekholmi áron alul

Zala megye szerte rengeteg megkímélt állapotú, pár kilométeres biciklit találtunk például, nagy számban gyerekkerékpárokat. Aktuális, hiszen itt a jó idő, ki lehet már menni a szabadba és, ahogy nőnek a gyerkőcök, úgy kell cserélni alattuk a kétkerekűt. Már 20 ezer forintért igazán szép állapotú bringák vásárolhatók, még felnőtt méretben is. Az egyik legjobb ajánlat egy 16 colos Merida 50 ezerét Zalaegerszegről, újan belekerül legalább 150 ezerbe. De jó vételnek tűnik egy 350 wattos, újszerű elektromos roller is, 75 ezer forintért hirdetik Keszthelyen, mely 0 kilométeresen, dobozból belekerül legalább 200 ezerbe. Ha már húsvét, a Zalához közeli Vas megyében Egyházasrádócon ugrálóvárat kínálnak féláron, 55 ezerért. A gyerekeknek szóló apróságok közt pedig szinte elveszünk, hiszen könyvek, játékcsomagok, kirakók, interaktív játékok, kis rollerek, műanyag „nyuszi” motorok számtalan mennyiségben találhatók néhány ezer forintért.

Kerékpár, gépkocsi, menyasszonyi ruha olcsón a közösségi média piacán

A gémerek is ellepték a közösségi média piacát, számítógépeket, laptopokat kínálnak, utóbbit már akár 50 ezertől, működő állapotban. A játékok közül a régebbi Xbox és a Ps4 is pár ezerért van az oldalon. De a gépkocsik közt is válogathatunk, egy 2001-es „jön megy, teszi a dolgát” jellemzővel bemutatott Renault Thaliat kevés kilométerrel, friss műszakival 280 ezerért kínál a tulaja. Ugyanitt egy alkalommal viselt, eredeti árán 400ezer forintos menyasszonyi ruhát is kapunk 60 ezerét – már akciósan Kerkateskándról, többfunkciós szobakerékpárt pedig ránézésre is szép állapotban 35 ezerért Csörnyeföldről.