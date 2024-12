A 31 hektáros mesterségesen kialakított tó körül tanösvény is vezet, melynek mentén rajzos táblák állítanak meg, feltüntetve azokat a növény- és állatfajokat, amelyeknek otthonaként szolgál ez a vízi környezet, és azon fajokat is, leginkább vízimadarakat, amelyek ritka vendégek erre. A Gébárti-tó állandó lakói a tőkés récék, a vadkacsák. Bőven találnak itt táplálékot, de nemcsak elvesznek, hanem adnak is. Azt írják róluk, hogy mozgásukkal, úszásukkal, víz alá merülésükkel a víz cirkulációját segítik elő, ami javítja a tavak, folyók vízminőségét és az oxigénellátását.

Folyamatos mozgásukkal „felkavarják az álló vizet” a Gébárti-tóban

Fotó: Antal Lívia