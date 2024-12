Szerintem nincs olyan zalai háztartás, ahol ne őriznénk féltett kincsként az etalon magyar szakácskönyvet. Horváth Ilona gyűjteménye mellett régiónkban a másik elmaradhatatlan konyhai segédeszköz az Ábrahám Gézáné által jegyzett Vasi, zalai parasztételek című gyűjtemény. Azonban a 21. század technikai forradalma, olvasási szokásai terelnek egyre jobban mindet az online térbe, ahol a mesterszakácsok és hobbi konyhatündérek receptjeit már nemcsak írott formában, hanem akár videón találjuk. Kérdés, hogy ki mit részesít előnyben.

Szakácskönyvek vagy online receptek? Vajon melyik győz?

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Szakácskönyvet bújjunk vagy applikációt nézzünk?

A veszprémi Pannon Egyetem végzős hallgatója, Molnárová Bernadett imád főzni, legtöbbször a Mindmegette és a Nosalty oldalakat keresi fel.

- Nagyon szeretek kísérletezni, így az ott leírtakat nem mindig tartom be, saját magam ízlése szerint alakítom az ételt. Nemcsak az ünnepek alkalmával veszem elő a recepteket, sőt, nagyon sokat fejből tudok. Egyébként ezek a weboldalak, applikációk segítenek a bevásárlásban is, így gyakran használom azokat – felelte a fiatal lány, aki egerszegi egyetemista barátnőjét is szívesen tanítja főzni.

A negyven pluszos zalaegerszegi Molnár Judit ellenkezőleg, ki nem állhatja, ha főzés közben a mobil kijelzőjét kell összemaszatolnia. Tavaly barátnőjétől is „valódi” szakácskönyvet kért ajándékba, aminek persze ugyancsak van online változata.

- Én szeretem a kinyomtatott recepteket, amiket odatűzök a szakácskönyvekbe. Úgy látom, a fiatalok inkább a TikTok videókat görgetik, engem a szakácskönyvek látványa jobban főzésre sarkall.

A söjtöri, középkorú Nagy Zoltán vegyesen használja mindkét platformot. Van, amikor videókon lát receptötleteket, ám mellette a szakácskönyvek is ott sorakoznak a polcon, sőt, még a Zalai Hírlap korábbi receptes könyvei is közkedveltek a családban.

Szakácskönyvek alkonya?

E sorok írója arra esküszik, hogy a főzéshez nem kell más, csupán jókedv vagy egy kis ihlet, mint négy évvel ezelőtt, amikor a Keresztury VMK Gasztro Talk Show című műsorában éppen Stahl Judit alkalmi partnereként készíthette a thai rizskrémet.