A kényszerkitérő, vagyis Palagruža után a flotta folytatta útját Zára (Zadar) felé, ahol három napot töltött. Az egyháztörténet ezt tartja számon az első horvátországi pápaplátogatásként. A katolikus egyház feje innen áthajózott tovább a túlpartra, a lagúnák városába (Velencébe), ahol I. Barbarossa Frigyes német-római császár várta.

Semmi sem állja a lenyugvó nap útját a horizonton az Adria közepén

Fotó: Plovput Vis

Palagruža, ahol az Adria legnagyobb világítótornya van

Ha már mi is túl vagyunk a viszontagságos hajóút megpróbáltatásain, úgy tűnik, a csend, a béke és a nyugalom honába értünk. A parton fölkapja a fejét az utas, amint száz méteres szikla csúcsán megpillantja egész Adria legrégibb és legnagyobb világítótornyát, amely 1875-ben épült. A többszintes főépület további 26 métert kúszik az ég felé. A jelzőtorony manapság, a GPS-ek világában is jó szolgálatot tesz, irányt mutatva az úton lévőknek. Fénye már 40-50 kilométer távolságból föltűnik, így a hajós időben ráállhat a helyes menetirányra.

A robinzonád-turizmus kedvelői keresik fel Palagruža szigetét

Fotó: Plovput Vis

A környék sohasem kihalt teljesen. Nyáron mindig akad egy-két egyszerű vitorlás, ritkábban luxus kategóriájú, teljes komforttal ellátott yacht. Állandó jelleggel itt van az objektum személyzete, ők négyen 2-2 fővel havi váltásban dolgoznak. Van, aki a feleségét is maga mellett tudhatja. Egyikőjük Németországból nősült. Manuela asszony elmondta: élvezi az itteni élet minden pillanatát. Konyhája számára gyűjti és elrakja, tartósítja a zöldségeket, így az ő szemében királyinak tartott vadon termő spárgát vagy fűszernek és gyógynövénynek egyaránt hasznos kapribogyót. Ezek mellett kertjében ott virít a szép virágú díszkáposzta, továbbá a mediterrán rhododendron és az oleander.

Két bérelhető apartmanjuk van

A személyzet meteorológiai megfigyeléseket is végez, háromóránként mérik és jelentik az országos központnak a levegő és a víz hőmérsékletét, a szél erejét, irányát, megfigyelik a hullámzás mértékét és a felhőzet állapotát. A két bérelhető, vendégfogadásra szánt apartman kezelése is az ő feladatuk. Nem is szólva az épület karbantartásáról: az ide sodródó sócseppek rátapadnak az ajtókra, ablakokra és spalettákra, így azok időnként festésre-mázolásra szorulnak. Nyáron, amikor néhány vitorlás horgonyoz alant, őket is gardírozzák. Persze, azért marad ideje a hobbira, főként a horgászatra és a halak elkészítésére. Munkájukat most már megkönnyíti a 138 méter hosszú felvonó, amely 200 kiló teher szállítására képes egyszerre. Régebben a málházást szamarak végezték. Az ide látogatóknak továbbra is marad a gyaloglás a világítótoronyhoz. Az illatos, örökzöld rozmaringbokrok és más örökzöldek között 600 méter meredek ösvényt kell megmászniuk, miközben ártalmatlan gyíkok és apró szöcskék kísérik útjukat.