A szenior agrárklubot 45 évvel ezelőtt az akkor nyugdíjba vonult mezőgazdasági dolgozók alapították, akik nem szerettek volna elszakadni sem egymástól, sem a hivatásuktól. Hagyománnyá váltak körükben a szakmai programok, előadások, kirándulások, rendszeresen ellátogattak egymás birtokára is – az élmények összekovácsolták a tagságot, így örömmel vettek részt más jellegű, vidám vagy éppen karitatív programokon is. Az alapító tagok sajnos már nem lehettek részesei az ünnepségnek, az öt évvel ezelőtti 80 fős közösség ma 61 tagot számlál.

Az Asztma klub munkáját elismerő emléklapot dr. Bekes Márta vette át Balaicz Zoltán polgármestertől

Fotó: Fincza Zsuzsa

A jelenleg 68 fős Asztma Klub Egyesülettel 2016 óta vált szorosabbá a kapcsolatuk, köszönhetően Bangó Gyulánénak, aki azóta mindkét közösség vezetője. A két társaság együttműködése az utóbbi öt évben vált jelentősebbé, közösen szerveznek rendezvényeket, kirándulásokat, együtt ünnepelnek, tagságuk egy része is közös. A betegklub eredetileg dr. Kopeczky Ildikó gyermekgyógyász főorvos kezdeményezésére az asztmás gyermekeket és szüleiket segítendő alakult, 2000-ban csatlakoztak a közösséghez a felnőtt betegek, azóta orvos segítőjük dr. Beke Márta tüdőgyógyász főorvos is. A rendezvények célja, hogy az érintettek választ kapjanak azokra a kérdésekre, amelyeket a szakrendeléseken nincs idő, nincs mód megbeszélni - hangsúlyozta Bangó Gyuláné, hozzátéve, hogy az egészségügyi előadásokon a mezőgazdász társak is rendre részt vettek.

Bangó Gyuláné mozgalmas, eredményes évekről adhatott számot

Fotó: Fincza Zsuzsa

A közös jubileumi közgyűlésen Bangó Gyuláné tájékoztatása után Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elismerően szólt a két klub munkájáról, nagyra értékelve, amit egymásért és egyúttal a városért tesznek. Köszönetképpen a Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubjának a közösségépítésért, a figyelemért, amelyet a mezőgazdasághoz ma is kötődő szenior korosztályok testi és szellemi frissességének megőrzésére fordítanak; a Zalaegerszegi Asztmaklub Egyesületnek pedig a lelkiismeretes egészségügyi felvilágosító munkájukért a jubileumi évfordulóik alkalmából kitüntető Emléklapot adott át. Az elismerést Bangó Gyuláné és dr. Bekes Márta vette át. Méltatta a két közösség megyei szervezetben végzett munkáját dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjas Klubok és Idősek "Életet az Éveknek" Országos Szövetség Zalai Szervezetének vezetője és fáradozásukat Díszoklevéllel ismerte el. Ugyancsak Díszoklevelet kapott a klubok tagsága érdekében végzett sokoldalú munkájáért Bangó Gyuláné, és dr. Kopeczky Ildikó.