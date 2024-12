Gosztola és környéke az úti célunk. A kifolyó közelében csillan elénk a víztükör a fák mögül. A reggeli pára még a tó fölött lebeg, de a part menti fákat már beragyogja a nap. Egymástól jókora távolságra két pecás lógatja a botját a víz fölött, de kérdésünkre: - fogtak-e már valamit? - rövid a válasz:

Balogh Ferenc polgármester: „Gosztola népességnövekedése kétségtelenül a turizmus eredménye”

- Nemrég jöttem, de egyelőre csak a néma csend vesz körül – válaszolja egyikük, míg a másik azt mondja:

- Sztrájkolnak a halak…

A lendvadedesi tó napsütötte oldala

A kifolyó közelében fahíd vezet át a túlpartra, az egyik oldalon leszakadt műanyag szalagot lenget a szél, amely nem olyan régen a híd lezárására szolgált, de valaki leszakította. A híd egyelőre biztonságosnak tűnik, át is sétálunk rajta. Elénk tárul az egész tó, körben a fák rozsdás levelein ragyog a nap, az erdő visszatükröződik a tó vizében. A part közvetlen látványa meghökkent bennünket, mert amerre csak járunk, a gyepet mindenfelé feltúrták, szinte felszántották a vaddisznók. A gát erdő felőli oldala, a pecázóhelyek, a pihenőpadok környéke úgy néz ki, mint a mezők friss szántása. Szabó Sándor, a Tenke Völgye Természetvédő és Sporthorgász Egyesület vezetője ki is fakad, azt mondja, ilyet eddig még ő sem látott, nem is tudja, miként hozzák helyre a korábban gondozott, szép füves területet.

Gosztola és környéke – romantikus öböl

Gosztola a Bánffy családhoz tartozott

A tó tanösvény felőli sarkán tábla hirdeti: Barangolás a Bánffyak földjén. Valóban, hiszen Gosztola és környékének falvai a 15. századig a Bánffyakhoz tartoztak, majd 1413-tól Gosztholaként a szécsiszigeti várbirtok részei lettek. Később, a 18. és a 19. században előbb a Széchy, majd a Szapáry család birtokaihoz tartoztak a környező települések, így Gosztola és szomszédja, Lendvadedes is. Ez utóbbi határában töltődött fel a völgy, miután a Liponyak-patakra megépítették gátat a dombos, erdős környezetben. A tó környéke azóta kedvelt kirándulóhely lett, főzési, sütési lehetőséget is találunk a parton, a szalonnasütőknél. A víztározó autóval Rédics és Gosztola felől is megközelíthető, illetve gyalog és kerékpárral a Lentiből induló, 7 kilométer hosszú kerékpárúton sem nagy távolság eljutni az ideális kirándulóhelye a természet kedvelőinek. A most csendesen tükröződő tó változó vízmélységű, közepén egy mély árok húzódik, a tómederben fürdeni nem szabad, horgászni viszont igen. Bőven akad ponty, amur, süllő, kárász, de akár kapitális harcsa is horgára akadhat a szerencsés pecásnak. A dedesi tó az egyik állomása a „Dél-zalai erdőtáj” kerékpárútnak, és része az Energy Tour című projektnek, amely a magyar oldalon is bemutatja a területet érintő energiaforrásokat, köztük az alternatív energiák felhasználásának lehetőségeit és a Föld törésvonala mentén keletkező földsugárzások hatásait. Ezek az energiaforrások hivatalosan is jelen vannak a Lenti strandon, s Gosztolán is, a későbbiekben még szólunk erről. Előtte azonban Balogh Ferencet kérdezzük a tóról, amelynek négy település a tulajdonosa, Lenti, Rédics, Lendvadedes és Gosztola. Ez utóbbi polgármestere Balogh Ferenc, aki a legfontosabbak között ezt említi: