A sirály szemszögéből nézve

Fotó: Plovput Vis

A sziget a nyugat- és kelet-Adria közötti tengeri kereskedelem fő útvonalába esik, így mindig is stratégiai fontossággal bírt, sokan és sokszor háborúztak érte. A nagy világégés forgószele sem kerülte el: 1915 nyarán az olaszok csaptak össze érte az Osztrák-Magyar Monarchia seregeivel. A harcoló felek tengeralattjárót és torpedót is bevetettek. Az ágyúzástól megsérült a világítótorony, amit csak kilenc évvel később, 1924-ben sikerült újból használhatóvá tenni. Annak idején, 1875-ben két évig tartott az építése. Eredetileg kisebbre tervezték, ám Ferenc József császári kívánságára monumentális objektumot emeltek a Monarchia bejárati kapujánál. Ez azóta is Adria legnagyobb világítótornya.

A tévések a hagyományos halászhajó, a falkusa fedélzetén

Fotó: Plovput Vis

Palagruža szigorú védettség alatt áll, száznál is több autochton növényfajtával, amelyek közt nem egy endémikus, azaz csak itt található. A vegetáció érdekes mód kora tavasszal és késő ősszel tűnik bujának, sőt még télen is megmarad a zöld, amikor az igen kevés, évi mindössze 200 milliméternyi csapadék zöme lehullik. A nyári szárazságtól és tikkasztó hőségtől viszont minden kiég, elszárad, akár a Földközi tenger déli részén Máltán vagy a Sínai-félszigeten.

Csak egy pont a térképen, a tenger közepén

Fotó: Plovput Vis

Az egzotikum, együtt a távolsággal, az elérhetetlenséggel igencsak vonzónak tűnik. Az ott talált őskori cserépedények, kerámiatárgyak maradványaiból a régészek arra következtetnek, hogy már kilencezer évvel ezelőttre tehető az ember jelenléte. A magányos szigetvilágban i. e. 13. században keresett menedéket Diomédész. Argosz királya, a trójai háború egyik hőse Homérosz odalán harcolt, midőn véletlenül megsebezte a szerelem szépséges istennőjét, Afroditét. akinek bosszúja és haragja elől menekült az Adriára, ahol balkáni illír népekkel csatázott, s a legenda szerin Palagružan temették el.

Vizilabdázók, akár a barrakudák A nyílt tenger eme szakasza a térség egyik leggazdagabb halászterülete. Egészen a 20. század elejéig élt egy szokás a közeli Komiža (Vis sziget) halászai körében, hogy falkuša hajóikkal egész napos homárvadászatra indultak. Versengtek, hogy hogy estig ki tud többet kifogni a nagy ollójú, soklábú, ízletes húsú rákból. aztán a végén elosztották egymás közt a zsákmányt, hogy azoknak is jusson, akiket elkerült szerencse. Manapság ritka az ilyesfajta nagylelkűség. Ahogy az útirajzban az egyik érintett fogalmaz: drasztikusan csökkent a halállomány, ugyanis amíg tíz éve még rövid idő alatt 5-10 kiló zsákmány akadt a hálójába, addig mostanság napok, félnapok telnek el fogás nélkül. A kitartás viszont olyan inyencségekkel fizet, mint amilyen a languszta, vagy annak nagytestű (már említett társa) a homár.

Az értékes fogások közt tartják számon a két tengeri klasszikust, a karcsú farkassügért és a szélesebb hasú oratát (durbincsot). A szerencsések a ritkaságnak számító, a víz alatti barlangok közelében rejtőzködő, nagytestű murénával is megküzdhetnek. A környék az adriai barrakudának is otthont ad. Az erős fogazatú ragadozó a piranhara emlékeztet. Rámenősége, úszósebessége átlagon felüli, ezért is nevezték el Barrakudáknak a kontinens- és világbajnok horvát vízilabda válogatottat.

(Folytatjuk)