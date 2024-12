Advent első vasárnapján a fény szimbolikája és az ünnepi várakozás jelentősége került középpontba Keszthelyen. Dr. Tóth Gergely polgármester és Dr. Bacsa Dávid káplán megható gondolatai az ünnepi időszak lényegére hívták fel a figyelmet.

Adventi gyertyagyújtás: A fény üzenete a lélekben

Fotó: Mészáros Annarózsa

A fény szimbolikája az adventben

– A sötétségnek nincs mértékegysége, de a fénynek van – hangsúlyozta Dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere az adventi gyertyagyújtáson. Az első gyertya meggyújtása, amely az Atyát jelképezi, a semmiből való teremtés erejét és a fény győzelmét hirdeti a sötétség felett. A polgármester kiemelte: az adventi koszorú elkészítése mögött sokak munkája áll, ahogy minden fényforrás mögött emberi erőfeszítés rejlik. Mindez azonban egy magasabb rendű alkotóra is utal: – Aki a semmiből valamit tud teremteni, az Isten – mondta Dr. Tóth Gergely. A fény azonban nemcsak a fizikai világban jelenik meg, hanem a lelkekben is világosságot hoz.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Lila: föld és ég között

Dr. Bacsa Dávid káplán a liturgikus lila szín jelentőségéről beszélt, – Amely a föld és az ég keveréke, a bűnbánat és a remény színe – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az advent a karácsonyra való lelki felkészülés, a belső tisztulás ideje. A szín a földi és mennyei világ összefonódását szimbolizálja, a bűnbánat és a megtisztulás színeként a lélek előkészületére hív. – Advent a várakozás megszentelése – idézte Pilinszky Jánost, hangsúlyozva, hogy az advent időszaka nem csupán a karácsonyról szól, hanem a találkozás előtti önvizsgálatról és tisztulásról.

Fotó: Mészáros Annarózsa

A gyertyagyújtás üzenete

Az első gyertya lángja nemcsak az adventi koszorún világít, hanem minden résztvevő szívében is reményt és szeretetet gyújt. A fény, amely a sötétségben születik, arra emlékeztet, hogy minden teremtett dolog mögött ott áll az alkotó, aki képes a semmiből valamit létrehozni. A polgármester és a káplán egyaránt arra buzdították a jelenlévőket, hogy az ünnepi időszak során ne csak a külsőségekre, hanem lelkük felkészítésére is figyeljenek. Ez a fény legyen útmutató a karácsonyhoz vezető úton és az új esztendő során is. Az ünnep nemcsak a várakozás, hanem a közösség és a lelki elmélyülés időszaka is. Az első gyertya fényével a karácsonyi készülődés és a belső megtisztulás időszaka is elkezdődött.