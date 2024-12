Másnap reggel a szállásunk közelében található Hyde parkban tett sétával kezdtük a napot. A csodás zöld környezetben található egy szép tó is, amely sok vízimadárnak ad otthont. Ebben a parkban is sokan sportoltak, kutyát sétáltattak. Megnéztük kívülről a Kensington-palotát, amely egykor Diana hercegnő és 2022-ig fia, Vilmos herceg és családja lakóhelyéül is szolgált. Már nagyon vártuk, hogy körbejárhassuk az angol királyok koronázási helyszínét, a gótikus stílusban épült Westminster-apátságot. Az ódon hangulatú, szinte mesebeli épület számos brit uralkodó, híres tudós, költő és író végső nyughelye is. Ezután elvonatoztunk a négy nap egyik legizgalmasabb helyszínére, a Hampton Court-palotába, amely egykor VIII. Henrik király rezidenciája volt. Az egész épület haloweeni lázban égett, a kastély termeiben kísértetnek öltözött emberek ijesztgették a látogatókat. VIII. Henrik lefejezett feleségeinek szellemét különleges hangulatú audiovizuális installációkban idézték meg. Láthattunk kísértet járta könyvtárat, boszorkánykonyhát és borospincét is. A palota gyönyörű kertjében ebédeltünk, majd visszautaztunk London City nevű városrészébe, hogy a Garden at 120 üvegpalota tetőkertjéről csodálhassuk meg a város esti fényeit. Innen elsétáltunk az egykori királyi börtön épületéig, a Tower-ig, ahol végre megkóstolhattuk az angolok híres utcai ételét, a ’fish and chips’-et. Utolsó esténket az ikonius felnyitható hídon, a kivilágított Tower Bridge-en töltöttük, és miközben felidéztük az elmúlt napok eseményeit, alig hittük el, hogy tényleg megtörtént velünk mindez.