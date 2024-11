Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Az utóbbi évek eseményei tagadhatatlanul nagy terhet róttak a vendéglátásban és turizmusban dolgozókra. Már a 4 évvel ezelőtti járványügyi korlátozások miatti bevételkiesés és egyéb nehézségek miatt több kutyabarát vendéglátóhely, szálláshely is bezárásra kényszerült. Mindezt pedig tetézte az energiaár-robbanás okozta gazdasági válság. Emiatt is kellemes meglepetés volt, hogy az Év kutyabarát helye kampányban való részvételi szándék idén is megmaradt, sőt több új kutyabarát szálláshelyet vagy vendéglátóhelyet ismerhettek meg a kutyabarátok az idei kampánynak köszönhetően. Idén a tavalyi kampányhoz képest is több kutyabarát szállás és vendéglátóhely induló volt.

A díjátadó est háziasszonya az állatszeretetéről is ismert Barabás Évi, műsorvezető, szerkesztő volt.

11 éves az „Év kutyabarát helye” kampány

A Kutyabarát.hu, az első kutyabarát szolgáltatásokat és helyeket népszerűsítő portálként, valamint a kutyabarát turizmus úttörőjeként online felületein már 2012 óta, a nyomtatott formában országszerte elérhető ingyenes Kutyabarát Magazinban pedig 2017 óta népszerűsíti a felelős kutyatartást és a kutyabarát turizmust. Kampányaival, projektjeivel a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez igyekszik hozzájárulni – ennek egyik kiemelkedő és meghatározó programja a minden évben megrendezésre kerülő Év kutyabarát helye kampány.

A kampány egyik fő célkitűzése, hogy minden évben egy hónapra kiemelt figyelmet kapjon a kutyabarátság, a hazai kutyabarát szolgáltatások, valamint a felelős kutyatartás népszerűsítése. Ebben a Kutyabarát.hu az összes hazai kutyás szolgáltatót, szereplőt megszólítja, aktivitásra buzdítja, bevonva a kutyatartó, állatszerető embereket is, akik szavazataikkal támogathatják kedvenc kutyabarát helyüket. A társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is a Kutyabarát.hu felelős kutyatartási projektjét támogatta a kampány.

Étterem kategóriában a budepesti Hari Kebab nyerte a közönségdíjat

Fotó: Mészáros Annarózsa

“Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy még 11 év után is változatlanul töretlen az érdeklődés és jelentkezés az Év kutyabarát helye kampányra. A kampány elindulásának évében még az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kutyabarátságra, bevonjuk a kutyabarát szolgáltatásokat annak érdekében, hogy együtt népszerűsítsük a kutyabarát turizmust és vendéglátást. Idén is bebizonyosodott, hogy a kampány azóta már túlnőtt önmagán, és népszerűsége töretlen a szolgáltatói szektorban, illetve a kutyás társadalom körében egyaránt. A kutyabarát turizmus fejlődésének, a kutyabarát szolgáltatások mennyiségi és minőségi növekedésének köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy kutyabarátok. A mi küldetésünk ebben pedig az a kezdetektől, hogy folyamatos segítséget, kommunikációs lehetőséget biztosítsunk ezeknek a helyeknek, szereplőknek, hiszen ezzel közösen, hatékonyan járulhatunk hozzá a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez is. Nagy örömünkre szolgált, hogy - a Kutyabarát Balaton projektünknek is köszönhetően - idén több balatoni és környéki hely szerepelt a díjazottak között. Jó látni, hogy a balatoni kutyabarát turizmus terén tett erőfeszítéseink eredményesek voltak.” – mondta Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát.hu egyik alapítója, az Év kutyabarát helye és a Kutyabarát Balaton kampány projektvezetője.