Az extrém sportok világában gyakran előfordul, hogy a biztonság kérdése is előtérbe kerül. A foilozás során kötelező a mentőmellény viselése, és sokan sisakot is használnak, hogy még nagyobb biztonságban érezzék magukat. Habár extrém sportnak számít, a foilozás eddigi tapasztalatok szerint nem hordoz komolyabb sérülésveszélyt, főként ha megfelelő védőfelszerelést használnak.

Az eFoil-t bárki kipróbálhatja

Fotó: Mészáros Annarózsa

Versenylehetőségek és a sport jövője

Az I. West Coast Wing Fesztivál az Egyesület és az Alapítvány novemberi összejövetele volt. A ködös őszi napon még bátor jelentkező is akadt, aki vízre szállt. A versenyek és edzőtáborok rendszeresítésével szeretnék ösztönözni a sportág növekedését és felkelteni a fiatalok érdeklődését. A cél az, hogy a magyar gyerekek nemcsak hazai, de nemzetközi versenyeken is megmérettethessék magukat, és idővel akár az olimpián is részt vegyenek.

Az eFoil és windfoil nemcsak a szórakozást és kikapcsolódást szolgálja, hanem egyre inkább tömegsporttá válik. A Balatoni Vízisportokért Alapítvány és a Vonyarcvashegyi Vízisport Egyesület közösen dolgozik azon, hogy minél több gyermek és fiatal számára elérhetővé tegyék a sportágat. Az alapítványi támogatások eszközbeszerzésre, táborok szervezésére és oktatók képzésére is fordítódnak majd, ami hosszú távon jelentősen bővítheti a sportág hazai bázisát.

Mennyibe kerül a foilozás?

A foilozás, különösen az eFoil és windfoil, jelentős anyagi befektetést igényel. Egy teljesen új foil szett akár egymillió forintba is kerülhet, amely tartalmazza a deszkát, a hydrofoilt és az ernyőt is. A használt piacon természetesen olcsóbb lehetőségek is elérhetők, de az új felszerelések fejlett technológiájuk révén tartósabbak és könnyebben kezelhetők. A magas belépési költségek ellenére egyre több sportoló és érdeklődő keres használt eszközöket, amelyeket már kedvezőbb áron beszerezhetnek.